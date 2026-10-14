ترامپ پیگیر حمله پیش از انتخابات به ایران است

باراک راوید، خبرنگار ارشد اکسیوس فاش کرد: نتانیاهو در جلسات اخیر با مقامات امنیتی، ادعا کرده که طرح حمله به ایران را ترامپ پیش کشیده است، نه خودش.

باراک راوید، خبرنگار ارشد رسانه آمریکایی اکسیوس مدعی شد: در دیدارهایی که نتانیاهو طی روزهای اخیر با رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خود داشته، ادعا کرده که این ترامپ بود که بحث درباره احتمال حمله به ایران پیش از انتخابات را مطرح کرده است نه خودش.

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بنا به روایت موجود، ترامپ از نتانیاهو پرسیده که آیا اسرائیل به این حمله خواهد پیوست یا خیر؟