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ترامپ پیگیر حمله پیش از انتخابات به ایران است

باراک راوید، خبرنگار ارشد اکسیوس فاش کرد: نتانیاهو در جلسات اخیر با مقامات امنیتی، ادعا کرده که طرح حمله به ایران را ترامپ پیش کشیده است، نه خودش.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۷۵
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حمله به ایران

باراک راوید، خبرنگار ارشد رسانه آمریکایی اکسیوس مدعی شد: در دیدارهایی که نتانیاهو طی روزهای اخیر با رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خود داشته، ادعا کرده که این ترامپ بود که بحث درباره احتمال حمله به ایران پیش از انتخابات را مطرح کرده است نه خودش.

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ترامپ نتانیاهو انتخابات آمریکا حمله به ایران باراک راوید اکسیوس
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