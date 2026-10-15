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نقشه مشترک ترامپ و نتانیاهو برای حمله به ایران

دونالد ترامپ، و بنیامین نتانیاهو طی دو هفته گذشته چندین بار با یکدیگر تماس گرفته و گفت‌و‌گو‌های تلفنی داشته‌اند که در آنها به‌طور مستقیم درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران بحث شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۸۰
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ترامپ و نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ روزنامه اسرائیلی معاریو به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، طی دو هفته گذشته چندین بار با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند و احتمال ازسرگیری حملات به ایران نیز در این گفت‌وگوها مطرح شده است.

در ادامه این مطلب آمده: تکذیب کاخ سفید درباره گفت‌وگوی دو رهبر پیرامون ازسرگیری جنگ، با هدف دور نگه‌داشتن اسرائیل از بحث‌های داخلی آمریکا درباره حمله به ایران صورت گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند از تقویت ادعاها درباره تأثیرپذیری ترامپ از نتانیاهو در تصمیم‌گیری‌هایش جلوگیری کند.

نتانیاهو معتقد است آغاز یک کارزار نظامی علیه ایران در دو هفته باقی‌مانده تا انتخابات ممکن است به شانس حزب لیکود برای ماندن در قدرت آسیب بزند.
منبع: انتخاب

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