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ترامپ تصورش از پیروزی در جنگ با ایران را اعلام کرد

در حالی که حدود ۸ ماه از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران می‌گذرد، عدم دستیابی واشنگتن به هدفش در ایران باعث شده تا ترامپ تصورش از پیروزی در جنگ با ایران را تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۴۰
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رئیس جمهور آمریکا

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با خبرنگار 12News درباره ایران گفت: ما می‌توانیم همین فردا در جنگ پیروز شویم. راستش را بخواهید، می‌توانیم همین امروز آنجا را ترک کنیم

۹ اسفند ۱۴۰۴، آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی جنگی را علیه ایران با هدف سرنگونی نظام و فروپاشی کشور آغاز کردند، اما خیلی زود آمریکا با بحران بسته شدن تنگه هرمز توسط نیرو‌های مسلح ایران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه شد. از آن زمان تا کنون آمریکا تمام تمرکز خود را بر بازگرداندن وضعیت تنگه هرمز به پیش از آغاز درگیری‌ها قرار داده است، رؤیایی که هنوز نتوانسته است به آن دست یابد.

ترامپ در ادامه سخنانش مدعی شد که جهان بابت کار‌هایی که آمریکا علیه ایران انجام داده بسیار سپاسگزار بوده و گفت که قیمت نفت به زودی بسیار پایین خواهد آمد.

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