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ایران تا پایان کامل جنگ، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد

المیادین به نقل از یک منبع ایرانی اعلام کرد: ایالات متحده در موضوع مربوط به بسته ماندن مسیر جنوبی در تنگه هرمز، امتیازی به ایران ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۱۱
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ المیادین به نقل از یک منبع ایرانی اعلام کرد: ایالات متحده در موضوع مربوط به بسته ماندن مسیر جنوبی در تنگه هرمز، امتیازی به ایران ارائه کرده است.

 ایران در پاسخ به آخرین پیشنهاد آمریکا، با رد این پیشنهاد اعلام کرده است که تا پایان کامل جنگ، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد.

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ایران تنگه هرمز آمریکا جنگ
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