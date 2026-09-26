En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرد

ترامپ مدعی شد پیشنهاد توافق با ایران را رد می‌کند: آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن، تنگه هرمز را فوراً باز کنند، چون دارند به‌شدت شکست می‌خورند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۹۴
| |
2509 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار شبکه رودا گفت که پیشنهاد توافق ایران را رد کرده است.

بنا بر این گزارش، بخشهایی از ادعاهای ترامپ به شرح زیر است:

من توافق آنها را رد می‌کنم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن، تنگه هرمز را فوراً باز کنند، چون دارند به‌شدت شکست می‌خورند.

شما این حرف ها را در رسانه‌های جعلی نمی‌بینید. اما ما به‌شدت در حال پیروز شدن هستیم.

ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. حجم عظیمی از نفت در حال عبور از تنگه هرمز است. دیشب ۲۹ کشتی از تنگه عبور کردند.

آنها می‌خواهند توافق کنند. و من فکر می‌کنم این خوب است. من هم توافق کردن را دوست دارم. اما آن توافق قابل قبول نخواهد بود.

آنچه آنها می‌خواهند انجام دهند، این است که تنگه هرمز را فوراً باز کنند. می‌دانید چرا؟ چون دارند از پا درمی‌آیند. 

آنها پولشان را از تنگه هرمز به دست می‌آورند. بنابراین، خودشان خودشان را گول زدند.

آنها گفتند: «بیایید تنگه را ببندیم و برای جهان مشکل ایجاد کنیم.» بعد من وارد ماجرا شدم و ما بزرگ‌ترین محاصره تاریخ نظامی را ایجاد کردیم. این یک دیوار فولادی است.

حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ آنها حالا دیگر پولی ندارند، چون می‌خواستند تنگه را ببندند.

و من گفتم: «بسیار خب، ما هم آن را برای خود شما می‌بندیم. اما بقیه می‌توانند از آن استفاده کنند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ تنگه هرمز
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: دیپلماسی به معنای تسلیم نیست
پزشکیان: آمریکا باید پاسخ بدهد آماده گفت‌وگوست یا ...
پیام جدید ترامپ درباره ایران با حروف درشت
واکنش پزشکیان به درخواست ترامپ برای گفتگو
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
پزشکیان: آماده توافق هستیم
ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه را رد کرد
«تنگه ترامپ»؛ تازه‌ترین ادعای رئیس‌جمهور آمریکا!
ترامپ: از شیوه مذاکره ایران، کلافه شده‌ام!
تکرار توهمات ترامپ: کنترل کامل تنگه هرمز!
پیش از وقوع فاجعه، باید از تقابل با ایران خارج شویم
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rBe
tabnak.ir/005rBe