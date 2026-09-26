ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرد
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار شبکه رودا گفت که پیشنهاد توافق ایران را رد کرده است.
بنا بر این گزارش، بخشهایی از ادعاهای ترامپ به شرح زیر است:
من توافق آنها را رد میکنم. آنها میخواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن، تنگه هرمز را فوراً باز کنند، چون دارند بهشدت شکست میخورند.
شما این حرف ها را در رسانههای جعلی نمیبینید. اما ما بهشدت در حال پیروز شدن هستیم.
ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. حجم عظیمی از نفت در حال عبور از تنگه هرمز است. دیشب ۲۹ کشتی از تنگه عبور کردند.
آنها میخواهند توافق کنند. و من فکر میکنم این خوب است. من هم توافق کردن را دوست دارم. اما آن توافق قابل قبول نخواهد بود.
آنچه آنها میخواهند انجام دهند، این است که تنگه هرمز را فوراً باز کنند. میدانید چرا؟ چون دارند از پا درمیآیند.
آنها پولشان را از تنگه هرمز به دست میآورند. بنابراین، خودشان خودشان را گول زدند.
آنها گفتند: «بیایید تنگه را ببندیم و برای جهان مشکل ایجاد کنیم.» بعد من وارد ماجرا شدم و ما بزرگترین محاصره تاریخ نظامی را ایجاد کردیم. این یک دیوار فولادی است.
حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ آنها حالا دیگر پولی ندارند، چون میخواستند تنگه را ببندند.
و من گفتم: «بسیار خب، ما هم آن را برای خود شما میبندیم. اما بقیه میتوانند از آن استفاده کنند.»