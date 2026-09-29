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ادعاهای تازه ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز

ترامپ در اظهاراتی تازه مدعی شد: ما طی یکی دو روز گذشته، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، نفت را از تنگه هرمز خارج کردیم.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۱۶
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی تازه درباره ایران مدعی شد: نمی‌دانم که آیا آن‌ها هنوز حاضر به تسلیم شدن هستند یا خیر.
 
ترامپ در ادعایی دیگر تأکید کرد: «ما طی یکی دو روز گذشته، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، نفت را از تنگه هرمز خارج کردیم؛ حتی بیشتر از دوران بسیار پیش از آنکه جنگ را برای متوقف کردن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز کنیم.»

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آمریکا ترامپ ایران جنگ تنگه هرمز نفت
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