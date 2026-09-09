ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ با ایران
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که با پیامدهای اقتصادی تجاوز علیه ایران دست و پنجه نرم میکند، امروز (چهارشنبه به وقت محلی) در جمع خبرنگاران همچنین وعده داد که قیمت نفت که اکنون به دلیل تجاوز علیه ایران به شدت در حال افزایش است، پس از انتخابات میاندورهای در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) کاهش یابد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این تجاوز بی دلیل بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای آمریکا پایان خواهد یافت، مدعی شد: «آنها به شدت تلاش میکنند بر انتخابات تاثیر بگذارند تا گروهی ضعیف روی کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «تمام چیزی که آنها (ایران) میخواهند، سلاح هستهای است. فکر میکنم این جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت.»
خبرنگاری از ترامپ درباره حملات زیاد در تنگه هرمز سوال کرد که او مدعی شد: «این حملات توسط ما انجام شده است. شما شاهد حملات بسیار بیشتری خواهید بود.»
منبع: ایرنا