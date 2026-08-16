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پیش از وقوع فاجعه، باید از تقابل با ایران خارج شویم

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا هشدار داد: ترامپ نیروهای ما را در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایران نگه داشته است؛ پیش از وقوع فاجعه، باید از تقابل با تهران خارج شویم.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۸۹
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جو کنت

به گزارش تانناک، جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: این وضعیت رئیس‌جمهور (ترامپ) را ناچار می‌کند که میان کشیده شدن دوباره به یک درگیری یا عقب‌نشینی همراه با شکست، یکی را انتخاب کند. در سال ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور ترامپ هوشمندانه توافقی با طالبان منعقد کرد که به نیروهای ما اجازه می‌داد در آوریل یا می ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شوند. وقتی بایدن قدرت را در دست گرفت، تصمیم گرفت نیروهایمان را تا بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در افغانستان نگه دارد؛ چرا که خواهان خروجی نمادین «طبق شرایط خودش» بود و دلیل واقعی دیگری جز برآوردن حس خودبزرگ‌ بینی‌ا ش در کار نبود.

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا سپس اضافه کرد: اکنون شاهدیم که رئیس‌جمهور ترامپ در قبال ایران، تله‌ای مشابه برای خود تدارک می بیند. ترامپ می‌داند که این جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران) راه‌حل نظامی ندارد و ایرانی‌ها نیز دیپلماسی (همراه با تهدید و بدعهدی های مکرر) را رد کرده‌اند. رئیس‌جمهور ترامپ نیروهای ما را در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایران نگه داشته است؛ با این تصور که می‌توانیم زمان ازسرگیری درگیری را کنترل کنیم. بایدن نیز تصور می‌کرد می‌تواند طالبان را تا زمان دستیابی به نتیجه‌ دلخواهش از حمله به ما در افغانستان بازدارد، و در این حین نیروهای ما را در افغانستان در معرض خطر رها کرده بود. طالبان به تعهدات خود عمل نکرد؛ در نتیجه ما ۱۳ تن از بهترین نیروهایمان را از دست دادیم و ناچار شدیم با تحمل تلفات و تحقیر، از جنگی عقب‌نشینی کنیم که تصمیم به پایان آن را از یک سال قبل گرفته بودیم.

جو کنت، سپس افزود: رئیس‌جمهور ترامپ باید در مورد غرور کاذب بایدن در سال ۲۰۲۱ و اینکه چگونه اکنون در قبال ایران همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم، تأمل کند. نگه‌داشتن نیروها در تیررس ایران، دست برتر را به آن‌ها می‌دهد و می‌تواند ما را طبق شرایط آن‌ها دوباره به جنگ بکشاند. اکنون زمان آن است که پیش از وقوع فاجعه، از این وضعیت خارج شویم. ماندن در این وضعیت پیروزی‌ در پی ندارد؛ پس همین حالا خارج شوید، از تله دوری کنید و قواعد بازی را از نو تعریف نمایید.

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