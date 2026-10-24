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ادعای ترامپ درباره احتمال عملیات نظامی علیه ایران

دونالد ترامپ در آخرین اظهارات خود، با ادعای پیروزی در برابر ایران، تأکید کرد که واشنگتن برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۰
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ترامپ

به گزارش تابناک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی تند و تحریک‌آمیز، ضمن ادعای شکست نظامی و اقتصادی ایران، از احتمال اجرای عملیات‌ نظامی جدید علیه تهران خبر داد.

دونالد ترامپ در آخرین اظهارات خود، با ادعای پیروزی در برابر ایران، تأکید کرد که واشنگتن برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

وی در این راستا، با تکرار لفاظی‌های بی‌اساس خود مدعی شد : «ما ایران را از نظر نظامی و اقتصادی شکست داده‌ایم و تلاش می‌کنیم اطمینان حاصل کنیم که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی خود، احتمال اجرای یک مرحله دیگر از عملیات‌های نظامی علیه ایران را مطرح کرد و افزود: «ممکن است عملیات محدود دیگری را اجرا کنیم، مگر آنکه ایران به توافقی با ما دست یابد.»

وی در ادامه، با لحنی تهدیدآمیز، احتمال اجرای عملیات‌های گسترده‌تر را نیز مطرح کرد.

منبع: مهر

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