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پیام قالیباف در خصوص اعتراضات در کشورهای مختلف

قالیباف در آستانهٔ موج جدید اعتراضات در کشورهای مختلف دنیا: اجازه ندهید حاکمان جنگ‌افروز با ساختن دوگانهٔ جعلی اعتراضات شما را تحریف کنند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۲۷
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قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: 

سناریوی حاکمان در واکنش به اعتراضات امروز مردم دنیا این است: جهت و هدف اعتراضات مردم علیه حاکمان فاسد و جنگ‌افروز را به مردم علیه مردم (افقی) تغییر دهند و سپس شما را ملامت و سرزنش کنند!

حقیقت و پیام اصلی مردم در واکنش به افشاگری‌های پرونده اپستین، جنایات غزه، جنگ ایران و فساد سیستمی است که همگی ناشی از عملکرد یک جریان واحد در راس قدرت جهان است.

حاشیه و حواس‌پرت‌کنی: درگیری‌های ساختگی مانند «مهاجران در برابر مردم بومی». اجازه ندهید با تغییر موضوع، خود را از پاسخگویی و حسابرسی تبرئه کنند.

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