آمریکا: فرانسه سقوط کرده است

نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراضات مردمی در فرانسه، جریان‌های چپ و حتی حامیان فلسطین را مسئول این ناآرامی‌ها دانست و آنها را هدف اتهام قرار داد.

به گزارش تابناک؛ مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با فاکس‌نیوز، کمونیست‌ها و گروه‌های حامی فلسطین را عامل اعتراضات مردمی در کشور‌های اروپایی دانست.

وی در این باره گفت: «اکنون شاهد اوج‌گیری همه این جنبش‌ها هستید که فرصتی می‌بینند تا آشوب و بی‌نظمی ایجاد کنند و دستورکار چپ‌گرایانه خود را پیش ببرند.»

والتز افزود: «این یک اتحاد از سر مصلحت است. آنها در همه چیز با هم توافق ندارند. اما سخت فشار می‌آورند و فرانسه صرفاً اولین کشوری است که سقوط می‌کند.»

در هفته‌های اخیر غربی‌ها به شدت تلاش کرده‌اند تا اعتراضات گسترده در فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی را به گروه‌ها و جنبش‌های سیاسی خاصی نسبت دهند.

این در حالی است که اعتراضات در فرانسه با اعتراضات دانش‌آموزی علیه وضعیت نامناسب تحصیلی در این کشور آغاز شد و اکنون به تجمعات گسترده‌تر علیه وضعیت اقتصادی فرانسه تبدیل شده و اکنون به دیگر کشور‌های اروپایی سرایت کرده است.

از سوی دیگر، والتز در حالی جریان‌های چپ را به توطئه متهم می‌کند که این احزاب در آخرین انتخابات پارلمانی فرانسه پیروز شده و بیشترین کرسی را به‌دست آوردند، اما رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون حاضر به ائتلاف و تشکیل دولت با حزب پیروز نشد.

منبع: فارس