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احتمال اعلام وضعیت اضطراری از سوی فرانسه

نخست‌وزیر فرانسه در پی تشدید اعتراضات و ناآرامی‌ها، از احتمال اعلام وضعیت اضطراری در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۴۷
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اعتراضات فرانسه

به گزارش تابناک؛ در ادامه اعتراضات در فرانسه، معترضان امروز در حمایت از جنبش اعتراضی دانش‌آموزان و در اعتراض به آنچه «سرکوب پلیس» در جریان اعتراضات شنبه و یکشنبه خواندند، ورودی موزه لوور در پاریس را مسدود کردند.

نخست‌وزیر فرانسه سباستین لوکورنو امروز در اظهاراتی بعد از جلسه بحران گفت که تصمیم به اعمال منع آمدوشد در برخی مناطق و شهرداری‌ها با هدف حفاظت از فروشگاه‌ها و مراکز در برابر غارت و تخریب اتخاذ شده است.

لکورنو همچنین گفت که «در صورت لزوم، ممکن است به‌دلیل ناآرامی‌ها در کشور وضعیت اضطراری اعلام کنیم».

نخست‌وزیر فرانسه در اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌های شنبه و یکشنبه در این کشور مدعی شد که چپ افراطی سعی داشت از تظاهرات برای گسترش هرج و مرج در کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند.

در همین حال، پلیس فرانسه اعلام کرد که شهر مارسی در جنوب این کشور برگزاری هرگونه «تجمع و تظاهرات» را از ساعت ۱۲ ظهر تا ۸ شب امروز ممنوع کرده است.

انتظار می‌رود وزیر کشور فرانسه لوران نونز امروز وارد مارسی، دومین شهر بزرگ این کشور، شود.

این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که شهردار مارسی از تدابیر امنیتی اتخاذشده برای تظاهرات روز شنبه انتقاد کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه پیش‌تر اعلام کرد که امانوئل ماکرون پیشنهاد استعفای نونز را نپذیرفت و از او خواست برای حفظ زنجیره فرماندهی در نیرو‌های پلیس و امنیتی در سمت خود باقی بماند.

اعتراضات فرانسه که بیش از سه هفته پیش در پی نارضایتی از وضعیت مدارس آغاز شد، به‌تدریج با خشم عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی گسترش یافت. جنبش جلیقه‌زرد‌ها امروز خواستار برگزاری دور تازه‌ای از اعتراضات در شنبه آینده شد.

منبع: فارس

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برچسب ها
اعتراضات فرانسه وضعیت اضطراری نخست وزیر فرانسه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
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