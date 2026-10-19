هشدار سپاه: پاسخ این بار شدیدتر خواهد بود

به گزارش تابناک؛ سردار محبی سخنگوی سپاه گفت: آمریکا توان ایجاد درگیری جدید را ندارد اما چون نزدیک انتخابات هستند ممکن است بخواهند دستاوردسازی کنند.



ما احتمالات را نادیده نمی‌گیریم و آمادگی پاسخگویی داریم و این بار پاسخ ما خیلی شدیدتر خواهد بود.



حتی اگر اقدام آمریکا محدود باشد، جهان با بحران جدی انرژی روبرو خواهد شد.