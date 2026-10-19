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هشدار سپاه: پاسخ این بار شدیدتر خواهد بود

سخنگوی سپاه با هشدار درباره پیامدهای اقدام احتمالی آمریکا تأکید کرد که حتی یک اقدام محدود نیز می‌تواند جهان را با بحران جدی انرژی روبه‌رو کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۴۹
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سردار محبی

به گزارش تابناک؛ سردار محبی سخنگوی سپاه گفت:  آمریکا توان ایجاد درگیری جدید را ندارد اما چون نزدیک انتخابات هستند ممکن است بخواهند دستاوردسازی کنند.

ما احتمالات را نادیده نمی‌گیریم و آمادگی پاسخگویی داریم و این بار پاسخ ما خیلی شدیدتر خواهد بود.

حتی اگر اقدام آمریکا محدود باشد، جهان با بحران جدی انرژی روبرو خواهد شد.

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سردار محبی آمریکا سخنگوی سپاه بحران انرژی
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