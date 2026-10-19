سخنگوی سپاه: دنیا خواهد دید چه خواهد شد!
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی کوتاه نوشت: دنیا خواهد دید چه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۱۱| |
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به گزارش تابناک، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی کوتاه نوشت: «دنیا خواهد دید چه خواهد شد!»
گفتنی است، این پیام سخنگوی سپاه که در رسانههای رسمی و کانالهای خبری بازتاب گستردهای داشته است، نشاندهنده آمادگی کامل و همهجانبه یگانهای راهبردی نیروهای مسلح کشورمان برای پاسخ قاطع، سریع و کوبنده به هرگونه تحرکات یا تهدیدات احتمالی در حوزه پیرامونی و آبراه های استراتژیک است.
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