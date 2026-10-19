معمای سفر ناگهانی لاوروف به تهران!

در شرایطی که دونالد ترامپ ادعای پایان قریب‌الوقوع عملیات نظامی علیه ایران را بار‌ها تکرار کرده، تهران و واشنگتن همچنان بر سر شروط پایان جنگ، رفع فشار‌های نظامی و اقتصادی و ترتیبات امنیتی منطقه اختلاف‌نظر دارند.

به گزارش تابناک؛ در شرايطي كه عباس عراقچي، وزير خارجه كشورمان در ميانه تنش‌ها به عراق سفر داشت تا درباره تحولات منطقه با علي زيدي، نخست‌وزير اين كشور رايزني داشته باشد، خبر سفر سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه به ايران در راس اخبار قرار گرفت.

بنا بر این گزارش؛ ناظران با اشاره به معامله گازوييلي بین روسيه و امريكا و تصميم اخير ترامپ مبني بر تعليق برخي محدوديت‌هاي تحميلي بر روسيه و دهن‌كنجي واشنگتن به پايتخت‌هاي اروپايي بر نقش ميانجيگرايانه احتمالي اين بازيگر ميان تهران و واشنگتن اشاره كرده و بر اين باورند كه لاوروف با هدف كاهش تنش‌ها ميان دو بازيگر به تهران سفر كرده است.

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در شرایطی که دونالد ترامپ ادعای پایان قریب‌الوقوع عملیات نظامی علیه ایران را بارها تکرار کرده، تهران و واشنگتن همچنان بر سر شروط پایان جنگ، رفع فشارهای نظامی و اقتصادی و ترتیبات امنیتی منطقه اختلاف‌نظر دارند. این در حالی است که قطر از ادامه میانجیگری و تبادل پیشنهادها میان دو طرف خبر داده و آن‌گونه که اخیرا ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه این کشور اشاره کرده ایران پیشنهاد خود را درباره مدیریت تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها به طرف امریکایی منتقل کرد، اما این پیشنهاد به دلیل پافشاری واشنگتن بر لزوم گنجاندن پرونده هسته‌ای و مطالبات فراتر، با چالش و بن‌بست مواجه شد.

الانصاری در ادامه با اشاره به پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تصریح کرد: 6 میلیارد دلار از منابع مالی ایران براساس توافق کانال بشردوستانه در قطر نگهداری می‌شود و این مبلغ به عنوان یکی از اهرم‌های تشویقی کلیدی در جریان مذاکرات و ایجاد اعتماد متقابل میان طرف‌های درگیر محسوب می‌شود.



با این حال مواضع این مقام قطری درحالی رسانه‌ای شده که همزمان برخی از مقام‌های امریکایی در گفت‌وگوهای ادعایی با سی‌ان‌ان و خبرگزاری آکسیوس از آمادگی امریکا و اسراییل برای دور تازه حملات به ایران خبر دادند؛ این گروه با اشاره به تغییر آرایش نظامی منطقه و نشست امنیتی اخیر کابینه اسراییل مدعی‌اند که دو بازیگر در انتظار حمله پیش‌دستانه ایران هستند، با این حال ممکن است پیش از دو کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای (در ایالات‌متحده) و کنست (اسراییل) خود آغازگر حملات باشند. در این میان سی‌ان‌ان به نقل از برخی منابع مدعی شده که ایالات‌متحده ممکن است از بمب مادر علیه تاسیسات هسته‌ای کشورمان به طور مشخص کوه کلنگ گزلا استفاده کند؛ موضعی که با واکنش تند مقام‌های کشورمان روبه‌رو شد.

پشت پرده سفر لاوروف به تهران

در شرایطی که عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در میانه تنش‌ها به عراق سفر داشت تا درباره تحولات منطقه با علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور رایزنی داشته باشد، خبر سفر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به ایران در راس اخبار قرار گرفت. ناظران با اشاره به معامله گازوییلی میان روسیه و امریکا و تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق برخی محدودیت‌های تحمیلی بر روسیه و دهن‌کنجی واشنگتن به پایتخت‌های اروپایی بر نقش میانجیگرایانه احتمالی این بازیگر میان تهران و واشنگتن اشاره کرده و بر این باورند که لاوروف با هدف کاهش تنش‌ها میان دو بازیگر به تهران سفر کرده، آن‌هم در شرایطی که دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق آمادگی‌اش را برای مقابله با هرگونه تهدید وجودی علیه کشورمان اعلام کرده و آن‌گونه که در اخبار آمده رویارویی میان انصار‌الله با گروه ائتلاف تحت رهبری عربستان اوج گرفته؛ رویارویی که بسیاری از ناظران آن را جبهه‌ای تازه علیه امریکا و متحدانش توصیف کردند و بر این باورند که پیشرفت انصار‌الله در باب‌المندب در کنار تنش در هرمز می‌تواند بازارهای انرژی را درگیر تکانه‌های جدی کند. تحولات میدانی در‌حالی رسانه‌ای شده که اخیرا جی‌دی‌ونس، معاون ترامپ؛ چهره‌ای که بسیاری او را متعلق به جناح انزواگرا می‌دانند؛ در مصاحبه‌ای ادعا کرد که ترامپ به دنبال دریافت «تعهد نهایی و قاطع» از ایرانی‌هاست تا برنامه هسته‌ای خود را احیا نکنند. ادعایی که با مواضع رسمی رییس‌جمهوری این کشور همخوانی ندارد.

مرزهای شرقی و پیچیدگی محیط منطقه‌ای

در کنار تحولات خلیج‌فارس، توقف موقت ترددهای مرزی ایران و پاکستان نیز برجسته شده، بالاخص آنکه وزارت خزانه‌داری امریکا پیش‌تر با اعمال محدودیت‌های هوایی و دریایی به دنبال آن است تا با بستن مسیر‌های زمینی فشارها بر کشورمان را افزایش دهد. به گزارش نورنیوز ۲۵ مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد که توقف مسیر مرزی میان ایران و پاکستان به دلیل مشکلات فنی و ضرورت اتخاذ تدابیر احتیاطی صورت گرفته و مقام‌های دو کشور برای رفع مشکل و بازگشت گذرگاه‌ها به روال عادی در حال رایزنی هستند.

بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط رسانه‌هایی چون الجزیره و العربیه، این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی ایران همزمان درگیر چند حوزه است؛ مدیریت روابط با همسایگان، حفظ مسیرهای تجاری و مرزی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پیگیری اختلافات با واشنگتن. در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و نهادهای مسوول در حوزه مرزی و امنیتی اهمیت پیدا می‌کند. بازگشت گذرگاه‌ها به وضعیت عادی، همانند حفظ ارتباط با همسایگان خلیج‌فارس، بخشی از تلاش برای جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به حوزه‌های دیگر روابط منطقه‌ای است.

منبع: اعتماد