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اصرار عجیب ترامپ برای حفظ مسکو در مذاکرات

ترامپ: ولودیمیر زلنسکی کشورش ویران شده است، بخش بزرگی از سرزمینش را از دست داده، دریاها و آب‌هایش را از دست داده است. من می‌خواهم جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد!
کد خبر: ۱۳۹۹۳۹۶
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اصرار عجیب برای حفظ مسکو در مذاکرات

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «تصمیم من درباره روسیه بسیار ساده است. من در حال مذاکره برای برقراری صلح در جنگ میان روسیه و اوکراین هستم و نمی‌خواهم کاری انجام دهم که به‌طور احمقانه باعث شود روسیه میز مذاکره را ترک کند. پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است و این پیشرفت‌ها شامل مذاکرات جاری درباره گروگان‌ها نیز می‌شود! امضای آن سند در این مقطع زمانی چنین پیامدی خواهد داشت؛ من می‌توانم آن را بعداً یا هر زمان دیگری که بخواهم امضا کنم!»

ترامپ مدعی شد: «شاید مهم‌تر از همه این باشد که روسیه در مقایسه با آنچه توانایی انجامش را دارد، کمک بسیار اندکی به جمهوری اسلامی ایران می‌کند، اگر اصلاً کمکی بکند. من می‌خواهم اوضاع به همین شکل باقی بماند و اجازه خواهم داد همین‌طور بماند، مگر اینکه افراد احمق مانع این کار شوند.»

وی افزود: «در نهایت، زلنسکی پالایشگاه‌های گازوئیل در روسیه را هدف حملات خود قرار داده است؛ آن هم با علم به اینکه این حملات به‌شدت به بازار جهانی گازوئیل، از جمله بازار ایالات متحده، آسیب می‌زنند. کشاورزان، دامداران و کسب‌وکارهای مختلف از این وضعیت به‌شدت متضرر می‌شوند؛ با این حال، روسیه همچنان میلیون‌ها بشکه گازوئیل را با قیمت پایین به بازار جهانی عرضه می‌کند.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده تصریح کرد: «زلنسکی اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد و صادقانه بگویم، با وجود تمام پولی که اروپا، آن‌طور که همه می‌دانند، در اختیار او قرار می‌دهد و همچنین پول‌هایی که جو بایدنِ فاسد در گذشته به او داده است، او نمی‌خواهد به این جنگ پایان دهد و احتمالاً از ابتدا هم هرگز چنین قصدی نداشته است. او می‌توانست دو سال پیش به توافقی بهتر از توافقی که اکنون می‌تواند به دست آورد، برسد.»

او ادامه داد: «کشورش ویران شده است، بخش بزرگی از سرزمینش را از دست داده، دریاها و آب‌هایش را از دست داده است و جمعیت مردانش کاهش یافته؛ بسیاری از آن‌ها زخمی شده‌اند یا جان باخته‌اند. من می‌خواهم این جنگ پایان یابد!

 از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.

دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده»
منبع: انتخاب

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ترامپ آمریکا روسیه مسکو مذاکرات کمک روسیه به ایران
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