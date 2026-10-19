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العربی الجدید: احتمال گشایش در مذاکرات ایران و آمریکا طی هفته جاری

العربی الجدید: انتظار می‌رود در تلاش‌های میانجیگری بین واشنگتن و تهران در هفته جاری پیشرفتی حاصل شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۵۷
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ایران و آمریکا
 
 
به گزارش تابناک؛ العربی الجدید اعلام کرد: منابع مسئول و آگاه از تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و ایران، امروز دوشنبه به روزنامه «العربی الجدید» اعلام کردند که انتظار می‌رود در چارچوب تلاش‌های مستمر میانجی‌گران در قطر و پاکستان برای توقف تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، طی هفته جاری گشایشی حاصل شود که احتمالاً به‌زودی اعلام خواهد شد.
 
این منابع که ترجیح دادند هویتشان فاش نشود، تأکید کردند که تلاش‌های میانجی‌گری همچنان با هدف کاهش اختلافات میان دو طرف و ترغیب آن‌ها به ارائه امتیازهای متقابل برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ ادامه دارد.
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