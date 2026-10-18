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فوری / اعلام حمایت بی سابقه ترامپ از نتانیاهو

ترامپ تأکید کرد: حمایت کامل و مطلق خودم را از نتانیاهو در رقابت پیش روی او برای انتخاب مجدد به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل اعلام می‌کنم.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۲۱
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2663 بازدید
ترامپ و نتانیاهو

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال در متن بلند بالا خطاب به اهالی سرزمین‌های اشغالی نوشت: 

به مردم بزرگ اسرائیل:

بی‌بی نتانیاهو نخست‌وزیری بزرگ و جنگاوری بزرگ بوده و در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران، شریکی حتی بزرگ‌تر برای صلح بوده است؛ همان جمهوری اسلامی که ۵۱ سال است شعار «مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا! شیطان کوچک و شیطان بزرگ را نابود خواهیم کرد» را سر می‌دهد.

کدام کشوری می‌تواند دوام بیاورد، وقتی اجازه داده می‌شود چنین حرف‌هایی زده شود؟ چرا که این‌گونه سخنان در نهایت همیشه به واقعیت تبدیل می‌شوند. فقط مسئله زمان بود تا ایران آن عبارت را عملی کند؛ اما توان نظامی و مالی این کشور به‌طور نظام‌مند نابود شده است و اگر ایران به‌سرعت روش خود را تغییر ندهد، ما به‌زودی کار را تمام خواهیم کرد.

اگر اسرائیل رهبر اشتباهی داشته باشد، یعنی هر کسی غیر از بی‌بی، آمریکا ناچار خواهد شد خودش این کار را انجام دهد و من تمایلی به انجام چنین کاری ندارم.

بی‌بی نتانیاهو در برابر مخالفت‌های عظیم، از جمله مخالفت‌هایی که حتی از داخل خود اسرائیل با او صورت گرفته، قدرتمند، شجاع و درخشان عمل کرده است. او با وجود همه این مخالفت‌ها دوام آورده و در واقع، حتی قوی‌تر هم شده است!

من بی‌بی را در دشوارترین شرایط ممکن زیر نظر داشته‌ام. مردان و زنان عادی در چنین موقعیت‌هایی زیر فشار از پا درمی‌آمدند، اما بی‌بی از پا درنیامد؛ او در واقع قوی‌تر شد و امروز نیز همان قدرت را حفظ کرده است.

این همان نوع شریکی است که ایالات متحده آمریکا از اسرائیل، کشوری که آمریکا برای آن کارهای بسیار زیادی انجام داده است، انتظار دارد.

لطفاً این نامه را به‌عنوان حمایت کامل و بی‌قیدوشرط من از بی‌بی نتانیاهو در رقابت پیش روی او برای انتخاب مجدد به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل تلقی کنید.

بی‌بی نتانیاهو هرگز شما را ناامید نخواهد کرد!

از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.

دونالد جی. ترامپ

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا

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