En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نتانیاهو: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به اینکه نگران نتیجه انتخابات این رژیم است، برنامه‌های خود پس از پیروزی احتمالی را شرح داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۶۵
| |
935 بازدید
نتانیاهو

به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با کانال ۱۴ این رژیم گفت: من نگران انتخابات هستم و این موضوع جز با رای دادن مردم حل نخواهد شد و رای‌دهندگان راست‌گرا باید در روز انتخابات بستگان خود را جمع کنند، در غیر این صورت مخالفان پیروز خواهند شد.

نتانیاهو با تاکید بر تداوم جنایات جنگی خود گفت: اگر در انتخابات موفق شویم، از کرانه باختری عقب‌نشینی نخواهیم کرد، یک کشور فلسطینی تشکیل نخواهیم داد و اجازه نخواهیم داد ایران ما را تهدید کند.

وی افزود: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است و شکست من، شکست اسرائیل خواهد بود. همچنین اگر چپ‌ها در انتخابات پیروز شوند، کانال ۱۴ تعطیل خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو انتخابات انتخابات کنست غزه کرانه باختری ایران جنگ
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیراندازی در حومه فرودگاه اسرائیلی «رامون»
افشای ارتباطات مالی شورای صلح غزه با اسرائیل
چرا نارضایتی‌ها از نتانیاهو او را به زیر نمی‌کشد؟
لیبرمن: نتانیاهو به‌دنبال جنگ قبل از انتخابات است
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۰ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۴۸ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۴ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005rr7
tabnak.ir/005rr7