نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به اینکه نگران نتیجه انتخابات این رژیم است، برنامه‌های خود پس از پیروزی احتمالی را شرح داد.

نتانیاهو: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است

به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با کانال ۱۴ این رژیم گفت: من نگران انتخابات هستم و این موضوع جز با رای دادن مردم حل نخواهد شد و رای‌دهندگان راست‌گرا باید در روز انتخابات بستگان خود را جمع کنند، در غیر این صورت مخالفان پیروز خواهند شد.

نتانیاهو با تاکید بر تداوم جنایات جنگی خود گفت: اگر در انتخابات موفق شویم، از کرانه باختری عقب‌نشینی نخواهیم کرد، یک کشور فلسطینی تشکیل نخواهیم داد و اجازه نخواهیم داد ایران ما را تهدید کند.

وی افزود: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است و شکست من، شکست اسرائیل خواهد بود. همچنین اگر چپ‌ها در انتخابات پیروز شوند، کانال ۱۴ تعطیل خواهد شد.