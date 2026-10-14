نتانیاهو: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است
نخستوزیر رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به اینکه نگران نتیجه انتخابات این رژیم است، برنامههای خود پس از پیروزی احتمالی را شرح داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۶۵| |
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به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با کانال ۱۴ این رژیم گفت: من نگران انتخابات هستم و این موضوع جز با رای دادن مردم حل نخواهد شد و رایدهندگان راستگرا باید در روز انتخابات بستگان خود را جمع کنند، در غیر این صورت مخالفان پیروز خواهند شد.
نتانیاهو با تاکید بر تداوم جنایات جنگی خود گفت: اگر در انتخابات موفق شویم، از کرانه باختری عقبنشینی نخواهیم کرد، یک کشور فلسطینی تشکیل نخواهیم داد و اجازه نخواهیم داد ایران ما را تهدید کند.
وی افزود: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است و شکست من، شکست اسرائیل خواهد بود. همچنین اگر چپها در انتخابات پیروز شوند، کانال ۱۴ تعطیل خواهد شد.
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