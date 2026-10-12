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پ
سخنگوی سپاه: ما منتظریم
سخنگوی سپاه با انتشار تصویری در فضایمجازی نوشت: ما منتظریم
کد خبر:
۱۳۹۸۳۴۶
تاریخ انتشار:
۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۱
12 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۸۳۴۶
|
۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۱
12 October 2026
|
2436
بازدید
2436
بازدید
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