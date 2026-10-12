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سخنگوی سپاه: ما منتظریم

سخنگوی سپاه با انتشار تصویری در فضای‌مجازی نوشت: ما منتظریم
کد خبر: ۱۳۹۸۳۴۶
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سخنگوی سپاه
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