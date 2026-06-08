هاکان فیدان به دنبال پایان جنگ تهران-واشینگتن

وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر لزوم توقف جنگ میان ایران و آمریکا، گفت که آنکارا به رایزنی‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد و از دیپلماسی و گفتگو حمایت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه تاکید کرد: باید به جنگ میان ایران و آمریکا پایان داده شود.

به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، فیدان در ادامه نیز گفت: ما به رایزنی‌های خود با آمریکا، ایران و "کشور"های منطقه ادامه می‌دهیم و از دیپلماسی و گفت‌و‌گو برای دستیابی به صلح حمایت می‌کنیم.