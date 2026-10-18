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لاوروف: خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد

وزیر امور خارجه روسیه که در منامه پایتخت بحرین حضور دارد گفت: درباره تنگه هرمز باید ریشه‌های درگیری رفع شود و به نظر من خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد. وی ضمن آنکه رویکرد آمریکا در قبال ایران را «نادرست» توصیف کرد، گفت که این نوع رویکرد به حل‌وفصل اوضاع کمکی نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۳۰
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لاوروف

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه در پایان نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین اظهار کرد: درباره تنگه هرمز باید ریشه‌های درگیری رفع شود و به نظر من خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد.

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه روسیه در ادامه با اشاره به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: رویکرد آمریکا در قبال جنگ علیه ایران به حل‌وفصل اوضاع کمکی نمی‌کند و این رویکرد نادرست است.

جنگ اوکراین

سرگئی لاوروف همچنین در ادامه از بحرین به خاطر موضع متعادلش در قبال اوکراین قدردانی کرد و گفت: ما از همکارانمان به خاطر موضع متعادل و بی‌طرفانه‌شان در مورد اوکراین تشکر کردیم و آنها را در جریان چگونگی پیشرفت اوضاع در این مرحله قرار دادیم.

وی افزود: همچنین از تلاش‌های تعدادی از کشورهای خلیج فارس که با آرامش، به شیوه‌ای حرفه‌ای و بدون جلب توجه عمومی به عنوان میانجی عمل می‌کنند تا به طیف وسیعی از مسائل بشردوستانه از جمله پیوستن کودکان به خانواده‌هایشان، تبادل اسرای جنگی و بازگرداندن اجساد کشته‌شدگان بپردازند، تشکر ویژه‌ای داریم.

لاوروف درباره رویکرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت: این واقعیت که زلنسکی حتی نمی‌خواهد به سمت توافق حرکت کند، آشکار است. ظاهرا زیرا او می‌داند که هرگونه توافقی که برای روسیه و ایالات متحده قابل قبول باشد، به معنای پایان رژیم او و کارکنانش خواهد بود.

عربستان و ارتش یمن

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو و کشورهای حوزه خلیج فارس از یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای درگیری بین عربستان سعودی و ارتش یمن حمایت می‌کنند، گفت: ما تلاش برای ایجاد یک معماری فراگیر در اینجا را مهم می‌دانیم، معماری‌ای که شامل همه کشورهای خلیج فارس، چه عرب و چه جمهوری اسلامی ایران، همسایگان نزدیک آنها، به ویژه عراق و اردن با حمایت بازیگران خارجی باشد.

او تاکید کرد: ما و شرکایمان در شورای همکاری از یافتن یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای این بحران حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که زمینه‌های محکمی برای انجام این کار وجود دارد، از جمله نقشه راه ۲۰۲۳ که با مشارکت فعال عربستان سعودی تدوین شده است.

نشست بعدی گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس

سرگئی لاوروف همچنین در این نشست اظهار کرد: نشست بعدی گفت‌وگوی راهبردی در فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز در پایان دیدار سرگئی لاوروف و جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت اعلام کرد که دو طرف بر لزوم یافتن راه‌هایی برای کاهش سریع تنش‌ها در منطقه خلیج فارس تاکید کرده و اعلام کردند که هیچ جایگزینی برای حل اختلافات موجود از طریق ابزارهای دیپلماتیک، با احترام بی‌قید و شرط به منافع همه کشورهای منطقه وجود ندارد.

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که روسیه و کویت بر تعهد خود برای حفظ گفت‌وگوی سیاسی فشرده و تقویت همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه سودمند تاکید کردند.

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روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه ایران آمریکا اوکراین جنگ اوکراین تنگه هرمز
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