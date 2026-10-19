جزئیات دیدار وزیر خارجه روسیه با پزشکیان + عکس

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز دوشنبه در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ضمن ابراز خرسندی از روند رو به توسعه مناسبات و تعاملات میان دو کشور، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، تقویت هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک و پیگیری مستمر توافقات در چارچوب روابط راهبردی تهران و مسکو تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدارها و تماس‌های اخیر خود با آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، اظهار داشت: در جریان رایزنی‌های مستمر با رئیس‌جمهور روسیه، موضوعات مرتبط با تفاهمات دوجانبه، برنامه‌های اجرایی و توسعه همکاری‌های مشترک به‌صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم در سفر آتی به مسکو، زمینه لازم برای پیشبرد عملی توافقات و دستیابی به نتایج ملموس در حوزه‌های مورد توافق فراهم شود.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مواضع و همراهی رئیس‌جمهور، دولت و ملت روسیه در جریان جنگ اخیر، بر اهمیت استمرار حمایت‌های متقابل و تقویت همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تفاهمات حاصل‌شده در حوزه دریای خزر و همکاری‌های تجاری، این توافقات را زمینه‌ای مناسب برای تعمیق تعاملات اقتصادی و منطقه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد در جریان سفر آتی به روسیه، توافقات دو کشور در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های نیروگاهی با تمرکز بر الزامات اجرایی، سازوکارهای عملیاتی و زمان‌بندی مشخص، وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شود.

ما خواهان جهانی مبتنی بر احترام متقابل، رعایت حقوق ملت‌ها هستیم

پزشکیان در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، اظهار داشت: به شهادت رساندن رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان، دانش آموزان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور ما با هیچ منطق و معیار حقوقی و بین‌المللی منطبق نبوده و این اقدامات، در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در مسیر گفت‌وگو و تعامل دیپلماتیک قرار داشت.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیرد که کشوری با اتکا به قدرت و ابزارهای فشار، اراده و خواسته‌های خود را بر دیگر ملت‌ها تحمیل کند. ما خواهان جهانی مبتنی بر احترام متقابل، رعایت حقوق ملت‌ها، همکاری سازنده و چندجانبه‌گرایی هستیم و معتقدیم روسیه نیز در این زمینه با ایران دارای دیدگاه‌های مشترک و رویکردی همسو است.

پزشکیان با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اعتقادی ایران با کشورهای منطقه، بر ضرورت تقویت دیپلماسی همسایگی و گسترش تعاملات سازنده میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: ایران با کشورهای منطقه از اشتراکات فرهنگی و اعتقادی گسترده‌ای برخوردار است و همواره تلاش کرده روابط خود را بر مبنای تعامل، برادری و همکاری متقابل توسعه دهد.

ایران از هرگونه ابتکار و سازوکار مشترک برای صلح و امنیت استقبال می‌کند

رئیس جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلاف بنیادینی با کشورهای منطقه ندارد و آمادگی دارد مسائل و چالش‌های موجود را از طریق گفت‌وگو، تفاهم و سازوکارهای منطقه‌ای حل‌وفصل کند. این مداخلات و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا است که منجر به بروز اختلاف در منطقه ما شده است.

پزشکیان با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه اظهار داشت: معتقدیم استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، جز افزایش تنش‌ها و تشدید اختلافات و بی ثباتی و نا امنی هیچ ثمر و فایده برای منطقه نداشته و نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار و سازوکار مشترک با کشورهای منطقه در حوزه‌های صلح و امنیت، توسعه اقتصادی، همکاری‌های فرهنگی و علمی و گسترش مناسبات مردمی استقبال می‌کند و بر این باور است که امنیت پایدار منطقه باید بر پایه اعتماد متقابل، مشارکت کشورهای منطقه و احترام به منافع مشروع همه طرف‌ها تأمین شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تحولات نظام بین‌الملل، ضرورت عبور از رویکردهای یک‌جانبه و حرکت به سمت سازوکارهای فراگیر همکاری را بیش از گذشته نمایان کرده است، اظهار داشت: ایران مصمم است در مسیر شکل‌گیری نظمی چندجانبه، عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل مشارکت فعال داشته باشد.

رئیس جمهور افزود: روسیه، چین و دیگر کشورهای عضو گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و تقویت نقش سازوکارهای چندجانبه در معادلات بین‌المللی برخوردارند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این سازمان‌ها برای گسترش تعاملات اقتصادی، تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ترانزیتی و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات ایران و روسیه در بستر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در کنار اجرای دقیق توافقات و تفاهمات در چارچوب همکاری‌های راهبردی دو کشور، می‌تواند به تقویت منافع متقابل و افزایش ظرفیت‌های همکاری در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شود.

لاوروف: تقویت همکاری‌ها با تهران، توسعه تعاملات

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان گزارشی از سفر خود به تهران و دیدارها و رایزنی‌های انجام‌شده با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته در جریان این سفر اظهار داشت: در دیدارهای انجام‌شده، ابعاد مختلف توسعه روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات موجود تأکید کردند.

آقای لاوروف با تأکید بر اراده مسکو برای تقویت همکاری‌ها با تهران، توسعه تعاملات در حوزه‌های نفت و گاز، ارتباطات و رسانه، همکاری‌های فرهنگی، حمل‌ونقل، انرژی و همچنین گسترش مناسبات علمی و دانشگاهی را از زمینه‌های مهم همکاری میان دو کشور برشمرد.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به هم‌پوشانی دیدگاه‌های ایران و روسیه در قبال مسائل بین‌المللی، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کمک به تقویت صلح و امنیت تأکید کرد.



آقای لاوروف همچنین با اشاره به تفاهمات حاصل‌شده در حوزه دریای خزر، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک برای صیانت از منافع دو کشور و ارتقای هماهنگی‌های منطقه‌ای تأکید کرد و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه را عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف مشترک و تقویت ثبات و همکاری در منطقه دانست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری