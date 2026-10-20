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تغییر پوشش سخنگوی زن روسیه سوژه شد

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سفر اخیر خود در معیّت لاوروف وزیر خارجه، پوشش کاملا متفاوتی به تن دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۳
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3178 بازدید
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۶
تغییر لباس سخنگوی وزارت خارجه روسیه سوژه شد

به گزارش تابناک؛ تغییر پوشش ماریا زاخارووا در سفر به تهران مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تیر ماه سال ۱۴۰۱ به تهران سفر کرده بود که نوع لباسش در ساختمان وزارت خارجه جنجالی شد.

حالا او در سفر اخیر خود در معیّت لاوروف  وزیر خارجه، پوشش کاملا متفاوتی به تن دارد.

 تغییرات پوشش این مقام زن روسیه در طی دو سفر به تهران مورد توجه کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

نوع پوشش ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در دو سفر به تهران

تغییر پوشش سخنگوی وزارت‌خارجه‌روسیه سوژه شد

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سخنگوی وزارت خارجه روسیه روسیه پوشش سفر به تهران ماریا زاخارووا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
25
14
پاسخ
خوب این دفعه لباس بهتری پوشیده. کاش به فرهنگ کشور اسلامی و کسور شهدا احترام بگذارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
این چه لباسیه تو ۱۴۰۱؟! تو این سن و سال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اول مردم خودمون باید به کشور شهدا احترام بگذارند و با هر لباسی بیرون نروند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
4
2
پاسخ
تغیر نکرده پاهاش پشت میز دیده نمیشه زوایه عکس فرق کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
3
پاسخ
ارشاد شد😂😂😂
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
4
پاسخ
حالا این برای ما مردم نون و آب میشه؟
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