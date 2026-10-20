تغییر پوشش سخنگوی زن روسیه سوژه شد

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سفر اخیر خود در معیّت لاوروف وزیر خارجه، پوشش کاملا متفاوتی به تن دارد.

به گزارش تابناک؛ تغییر پوشش ماریا زاخارووا در سفر به تهران مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تیر ماه سال ۱۴۰۱ به تهران سفر کرده بود که نوع لباسش در ساختمان وزارت خارجه جنجالی شد.

حالا او در سفر اخیر خود در معیّت لاوروف وزیر خارجه، پوشش کاملا متفاوتی به تن دارد.

تغییرات پوشش این مقام زن روسیه در طی دو سفر به تهران مورد توجه کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

نوع پوشش ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در دو سفر به تهران