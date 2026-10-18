توضیح بقائی درباره سفر لاوروف به ایران
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: سفر وزیر خارجه روسیه به ایران در چارچوب رایزنیهای مستمر تهران ـ مسکو و بهمنظور پیگیری اجرای توافقهای دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقهای و بینالمللی انجام میشود.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۴۵| |
2 بازدید
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در روز دوشنبه به تهران سفر می کند، گفت: سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران در چارچوب رایزنیهای مستمر تهران-مسکو و به منظور پیگیری اجرای توافقهای دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقهای و بینالمللی انجام می شود
گزارش خطا