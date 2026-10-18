توضیح بقائی درباره سفر لاوروف به ایران

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: سفر وزیر خارجه روسیه به ایران در چارچوب رایزنی‌های مستمر تهران ـ مسکو و به‌منظور پیگیری اجرای توافق‌های دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود.

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در روز دوشنبه به تهران سفر می کند، گفت: سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران در چارچوب رایزنی‌های مستمر تهران-مسکو و به منظور پیگیری اجرای توافق‌های دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می شود