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توضیح بقائی درباره سفر لاوروف به ایران

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: سفر وزیر خارجه روسیه به ایران در چارچوب رایزنی‌های مستمر تهران ـ مسکو و به‌منظور پیگیری اجرای توافق‌های دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۴۵
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در روز دوشنبه به تهران سفر می کند، گفت: سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران در چارچوب رایزنی‌های مستمر تهران-مسکو و به منظور پیگیری اجرای توافق‌های دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می شود

 

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه ایران سفر به ایران
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