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رایزنی وزرای خارجه روسیه و چین درباره ایران و آمریکا

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد وزرای امور خارجه روسیه و چین درباره روابط با آمریکا، جنگ اوکراین و مسائل مربوط به ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۱۴
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین برای شرکت در هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (CICA) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان حضور دارند و با یکدیگر دیدار کردند.

بنا بر این گزارش، وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: لاوروف و وانگ یی همچنین در مورد روابط با ایالات متحده، وضعیت بحران اوکراین و مسائل مربوط به ایران گفت‌وگو و همچنین نزدیک بودن مواضع روسیه و چین در مورد مسائل بین‌المللی را تایید کردند.

وانگ یی در جریان مذاکرات با لاوروف گفت: اوراسیا فضای وسیعی و تمدن‌های متنوعی دارد و با توجه به تغییرات عمیق فعلی در نظم بین‌المللی، کشورهای منطقه باید انسجام و همکاری خود را دست در دست هم تعمیق بخشند.

وزیر امور خارجه چین افزود: دیدار قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه اجلاس اپک برای توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه مهم است.

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روسیه چین ایران آمریکا جنگ مذاکره تنگه هرمز
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