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توییت کاظم جلالی درباره سفر لاوروف به تهران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به سفر وزیر خارجه مسکو به تهران خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک میان تهران و مسکو علاوه بر دستور کار دوجانبه مبتنی بر سیاست اصولی دو کشور برای حفظ و ارتقاء صلح، ثبات و امنیت پیرامونی، بدون دخالت و مشکل آفرینی بازیگران بیرونی است.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۴۹
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ایران و روسیه

به گزارش تابناک، کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو در توییتی در آستانه سفر دوجانبه وزیر خارجه فدراسیون روسیه به ایران نوشت: در ادامه رایزنی‌های سطح بالا، وزیر خارجه روسیه دوشنبه به تهران سفر می‌کند، دکتر پزشکیان و آقای پوتین نیز هفته گذشته در آوازه ترکمنستان برای سومین بار در یک ماه گذشته دیدار کردند.

سفیر ایران در مسکو همچنین نوشت: در میان تحولات پرشتاب، تعامل نزدیک میان تهران و مسکو علاوه بر دستور کار دوجانبه، حاوی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و مبتنی بر سیاست اصولی دو کشور برای حفظ و ارتقاء صلح، ثبات و امنیت پیرامونی، بدون دخالت و مشکل آفرینی بازیگران بیرونی است.

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کاظم جلالی سفیر ایران روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه ایران سفر به ایران
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