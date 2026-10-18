توییت کاظم جلالی درباره سفر لاوروف به تهران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به سفر وزیر خارجه مسکو به تهران خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک میان تهران و مسکو علاوه بر دستور کار دوجانبه مبتنی بر سیاست اصولی دو کشور برای حفظ و ارتقاء صلح، ثبات و امنیت پیرامونی، بدون دخالت و مشکل آفرینی بازیگران بیرونی است.

به گزارش تابناک، کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو در توییتی در آستانه سفر دوجانبه وزیر خارجه فدراسیون روسیه به ایران نوشت: در ادامه رایزنی‌های سطح بالا، وزیر خارجه روسیه دوشنبه به تهران سفر می‌کند، دکتر پزشکیان و آقای پوتین نیز هفته گذشته در آوازه ترکمنستان برای سومین بار در یک ماه گذشته دیدار کردند.

سفیر ایران در مسکو همچنین نوشت: در میان تحولات پرشتاب، تعامل نزدیک میان تهران و مسکو علاوه بر دستور کار دوجانبه، حاوی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و مبتنی بر سیاست اصولی دو کشور برای حفظ و ارتقاء صلح، ثبات و امنیت پیرامونی، بدون دخالت و مشکل آفرینی بازیگران بیرونی است.