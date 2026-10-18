En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

دیدار وزیر خارجه روسیه با پادشاه بحرین

پادشاه بحرین، در منامه و در حاشیه نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس، با وزیر امور خارجه روسیه، دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۴۷
| |
824 بازدید
پادشاه بحرین

به گزارش تابناک، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، روز یکشنبه در منامه میزبان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بود.

این دیدار در حاشیه نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود از این دیدار خبر داد و تصویری از ملاقات پادشاه بحرین و وزیر خارجه روسیه منتشر کرد.

لاوروف گفت که در این دیدار، برنامه تماس‌های آتی دو طرف، از جمله ارتباطات در عالی‌ترین سطوح، بررسی شده است.

وی همچنین سلام‌ و درود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را به پادشاه بحرین ابلاغ کرد.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه پوتین دست‌کم پنج سفر پادشاه بحرین به روسیه را به یاد دارد، گفت رئیس‌جمهور روسیه در انتظار سفرهای بعدی وی است.

لاوروف روز شنبه وارد منامه شد و با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، دیدار کرد.

دو طرف در این ملاقات درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین در حاشیه نشست با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دیدار و درباره روابط دوجانبه و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز بر پایبندی مسکو و ریاض به همکاری مؤثر در چارچوب توافق «اوپک‌پلاس» تأکید کرده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بحرین پادشاه بحرین لاوروف روسیه شورای همکاری خلیج فارس
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توییت کاظم جلالی درباره سفر لاوروف به تهران
توضیح بقائی درباره سفر لاوروف به ایران
لاوروف ۲۷ مهر به تهران سفر می‌کند
لاوروف: خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد
سفر لاوروف به تهران؛ مأموریت تازه مسکو برای میانجیگری میان ایران و آمریکا؟
لاوروف وارد بحرین شد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۰ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s27
tabnak.ir/005s27