دیدار وزیر خارجه روسیه با پادشاه بحرین

پادشاه بحرین، در منامه و در حاشیه نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس، با وزیر امور خارجه روسیه، دیدار کرد.

به گزارش تابناک، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، روز یکشنبه در منامه میزبان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بود.

این دیدار در حاشیه نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود از این دیدار خبر داد و تصویری از ملاقات پادشاه بحرین و وزیر خارجه روسیه منتشر کرد.

لاوروف گفت که در این دیدار، برنامه تماس‌های آتی دو طرف، از جمله ارتباطات در عالی‌ترین سطوح، بررسی شده است.

وی همچنین سلام‌ و درود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را به پادشاه بحرین ابلاغ کرد.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه پوتین دست‌کم پنج سفر پادشاه بحرین به روسیه را به یاد دارد، گفت رئیس‌جمهور روسیه در انتظار سفرهای بعدی وی است.

لاوروف روز شنبه وارد منامه شد و با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، دیدار کرد.

دو طرف در این ملاقات درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین در حاشیه نشست با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دیدار و درباره روابط دوجانبه و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز بر پایبندی مسکو و ریاض به همکاری مؤثر در چارچوب توافق «اوپک‌پلاس» تأکید کرده است.