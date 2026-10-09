En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

گفت وگوی کوتاه وزیران خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

گفت وگوی کوتاه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان پیش از آغاز نشست کنونی سران کشور‌های اتحادیه مشترک‌المنافع در ترکمنستان در رسانه‌های روس بازتاب گسترده‌ای داشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۴۹
| |
832 بازدید
وزیرخارجه

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های روس روز جمعه عکس و مطلب منتشر شده در کانال تلگرامی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران را بازتاب دادند، آنجا که وی در حال گفت‌و‌گو با سرگئی لاوروف و جیحون بایراموف همتایان خود از روسیه و جمهوری آذربایجان بود.

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان هم‌اینک طرح‌های مختلف همکاری از جمله تکمیل بخش ریلی مسیر غربی کریدور شمال - جنوب را در دستور کار دارند.

 

هم اینک بخش جاده‌ای این مسیر بین سه کشور در حال بهره‌برداری است و تکمیل بخش ریلی نیازمند احداث خط آهن رشت - آستارا در ایران و خط آهن آستارا ایران - آستارا جمهوری آذربایجان است.

 

پیشتر مسئولان جمهوری اسلامی ایران از تکمیل فرایند تملک زمین‌های مورد نیاز برای ساخت راه آهن رشت - آستارا خبر داده‌اند، طرحی که روسیه در ساخت آن به موجب تفاهم‌نامه تهران و مسکو مشارکت دارد.

 

تهران و مسکو همچنین در حال مذاکرات برای احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران از طریق خاک جمهوری آذربایجان هستند، طرحی که به تبدیل ایران به هاب و قطب تبادل انرژی در منطقه و تأمین گاز مورد نیاز استان‌های شمالی کشورمان در فصل سرد زمستان کمک خواهد کرد.

 

نشست سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (همسود) روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در حالی در منطقه گردشگری آوازه در ترکمنستان آغاز شد که اعضای این سازوکار همکاری منطقه‌ای، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را برای نخستین بار به اجلاس خود دعوت کرده‌اند.

 

این نشست با عکس یادگاری که در آن مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در کنار رؤسای جمهور روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و نخست‌وزیر ارمنستان دیده می‌شود، به صورت محدود آغاز شد.

 

این نشست سپس در قالبی گسترده‌تر ادامه خواهد یافت و برای اولین بار، رئیس جمهور ایران به نشست رهبران کشور‌های مستقل مشترک المنافع خواهد پیوست.

 

منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر امور خارجه وزیر خارجه روسیه وزیر خارجه آذربایجان ترکمنستان کشورهای مشترک‌المنافع دیدار سه جانبه سید عباس عراقچی
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005rfZ
tabnak.ir/005rfZ