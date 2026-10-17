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لاوروف وارد بحرین شد

وزیر امور خارجه روسیه شامگاه شنبه وارد بحرین شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۹۲
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لاوروف

به گزارش تابناک به نقل از خبرنگار خبرگزاری ریانووستی، وزیر خارجه روسیه شامگاه شنبه وارد بحرین شد و قرار است روز یکشنبه در نهمین دور از گفت‌وگوی راهبردی بین روسیه و شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه همچنین قرار است تعدادی دیدار دوجانبه در حاشیه این رویداد برگزار کند.

روز جمعه، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزرای امور خارجه به تفصیل در مورد راه‌های تقویت بیشتر مشارکت بین روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بحث خواهند کرد.

جلسه قبلی در این قالب در سپتامبر ۲۰۲۵ در شهر سوچی روسیه برگزار شد.

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روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه بحرین خلیج فارس شورای همکاری خلیج فارس
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tabnak.ir/005rzc