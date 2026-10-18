سنتکام: محاصره دریایی ایران در جریان است!
سنتکام در بیانیهای برای تقویت روحیه نیروهای خود مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران ادامه دارد و تاکنون ۱۳۸ کشتی را مجبور به تغییر مسیر کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.
سنتکام برای روحیه دادن نظامیانشان ادعا کرد تا امروز نیروهای آمریکایی مسیر حرکت ۱۳۸کشتی را تغییر دادند.
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منبع: مهر
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