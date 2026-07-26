ادعای سنتکام: محاصره دریایی علیه ایران ادامه دارد
سنتکام مدعی شد: ۲ کشتی که از رعایت مقررات مورد ادعای آمریکا خودداری کرده بودند، «غیرفعال» شدند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۲۹| |
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به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) مدعی شد: محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان در حال اجرا است.
تا ۲۵ جولای، نیروهای آمریکایی مسیر ۱۲ کشتی تجاری را که قصد ورود به ایران داشتند، تغییر دادند.
۲ کشتی که از رعایت مقررات مورد ادعای آمریکا خودداری کرده بودند، «غیرفعال» شدند.
۲ کشتی دیگر نیز برای بررسی رعایت مقررات، مورد بازرسی قرار گرفتند.
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تنگه هرمز و باب المندب هم برای همیشه بسته می ماند دوماه بسته باشه به غلط کردنی می فتن بزارید فقط ذخایرشون تمام بشه بنزین ده دلار میزنن
کاملا روشن هست که محاصره را ادامه میدهند. فکر کنم مذاکره دیگر فایده ندارد چون حدود یکساعت پیش در شبکه فاکس نیوز، سناتور آمریکایی گفت که بعد از ضیافت شام دیشب و بعد از صحبت با ترامپ اعلام کرد که ما به هیچ چیز به جز تسلیم کامل و بدون قید و شرط ایران ، تن نمیدهیم و این خواسته پرزیدنت ترامپ هست.
ایران باید به زدن پایگاه ها و منافع آمریکا ادامه بدهد
و دچار اشتباه راهبردی توقف جنگ نشود ... چون آمریکا حمله را متوقف می کند و بعد مثل امروز از طریق اوکراین کشتی تجاری ایران را می زند و یا محاصره دریایی را ادامه می دهد و یا ...
بنابراین تهاجم ایران به منافعی چون شرکت آمازون و غیره باید ادامه یابد ...
و اشتباهات قبل تکرار نشود ....
و دچار اشتباه راهبردی توقف جنگ نشود ... چون آمریکا حمله را متوقف می کند و بعد مثل امروز از طریق اوکراین کشتی تجاری ایران را می زند و یا محاصره دریایی را ادامه می دهد و یا ...
بنابراین تهاجم ایران به منافعی چون شرکت آمازون و غیره باید ادامه یابد ...
و اشتباهات قبل تکرار نشود ....