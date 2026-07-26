ادعای سنتکام: محاصره دریایی علیه ایران ادامه دارد





به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) مدعی شد: محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان در حال اجرا است.



تا ۲۵ جولای، نیروهای آمریکایی مسیر ۱۲ کشتی تجاری را که قصد ورود به ایران داشتند، تغییر دادند.



۲ کشتی که از رعایت مقررات مورد ادعای آمریکا خودداری کرده بودند، «غیرفعال» شدند.



۲ کشتی دیگر نیز برای بررسی رعایت مقررات، مورد بازرسی قرار گرفتند.