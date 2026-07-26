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ادعای سنتکام: محاصره دریایی علیه ایران ادامه دارد

سنتکام مدعی شد: ۲ کشتی که از رعایت مقررات مورد ادعای آمریکا خودداری کرده بودند، «غیرفعال» شدند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۲۹
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3283 بازدید
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۵
توییت رسمی سنتکام



به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) مدعی شد: محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان در حال اجرا است.

تا ۲۵ جولای، نیروهای آمریکایی مسیر ۱۲ کشتی تجاری را که قصد ورود به ایران داشتند، تغییر دادند.

۲ کشتی که از رعایت مقررات مورد ادعای آمریکا خودداری کرده بودند، «غیرفعال» شدند.

۲ کشتی دیگر نیز برای بررسی رعایت مقررات، مورد بازرسی قرار گرفتند.

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برچسب ها
سنتکام محاصره دریایی کشتی تجاری بازرسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
5
پاسخ
پس بسته بودن تنگه هرمز،هم ادامه دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
7
2
پاسخ
تنگه هرمز و باب المندب هم برای همیشه بسته می ماند دوماه بسته باشه به غلط کردنی می فتن بزارید فقط ذخایرشون تمام بشه بنزین ده دلار میزنن
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
8
پاسخ
کاملا روشن هست که محاصره را ادامه میدهند. فکر کنم مذاکره دیگر فایده ندارد چون حدود یکساعت پیش در شبکه فاکس نیوز، سناتور آمریکایی گفت که بعد از ضیافت شام دیشب و بعد از صحبت با ترامپ اعلام کرد که ما به هیچ چیز به جز تسلیم کامل و بدون قید و شرط ایران ، تن نمی‌دهیم و این خواسته پرزیدنت ترامپ هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
6
3
پاسخ
ایران باید به زدن پایگاه ها و منافع آمریکا ادامه بدهد
و دچار اشتباه راهبردی توقف جنگ نشود ... چون آمریکا حمله را متوقف می کند و بعد مثل امروز از طریق اوکراین کشتی تجاری ایران را می زند و یا محاصره دریایی را ادامه می دهد و یا ...
بنابراین تهاجم ایران به منافعی چون شرکت آمازون و غیره باید ادامه یابد ...
و اشتباهات قبل تکرار نشود ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
0
پاسخ
بر پدر و مادر حرامزاده بچه آزار و بچه کش و بچه خور تون لعنت
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