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سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۲۵ کشتی تجاری شد

سنتکام مدعی تغییر مسیر چندین کشتی تجاری در چارچوب طرح موسوم به محاصره دریایی شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۳۸
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سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۲۵ کشتی تجاری شد

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار پیامی در یک شبکه اجتماعی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۲۵ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران افزود: برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی علیه ایران، تاکنون ۶ کشتی تجاری را از کار انداختیم و مسیر ۱۲۵ کشتی دیگر را نیز تغییر دادیم.

این نهاد تروریستی دیروز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.

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