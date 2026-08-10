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ادعای جدید سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

سنتکام همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰ کشتی جنگی آمریکا برای پشتیبانی از اجرای محاصره اعمال‌شده علیه ایران در منطقه خاورمیانه مستقر هستند.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۲۹
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ادعای تازه سنتکام درباره ایران / محاصره دریایی وارد مرحله جدید شد

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۵۵ کشتی تجاری را تغییر داده و حرکت دو کشتی دیگر را نیز مختل کرده است.

سنتکام همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰ کشتی جنگی آمریکا برای پشتیبانی از اجرای محاصره اعمال‌شده علیه ایران در منطقه خاورمیانه مستقر هستند.

 
 
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سنتکام محاصره دریایی فرمانده سنتکام تنگه هرمز
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