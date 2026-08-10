ادعای جدید سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۵۵ کشتی تجاری را تغییر داده و حرکت دو کشتی دیگر را نیز مختل کرده است.

سنتکام همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰ کشتی جنگی آمریکا برای پشتیبانی از اجرای محاصره اعمال‌شده علیه ایران در منطقه خاورمیانه مستقر هستند.