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جدیدترین ادعای سخنگوی سنتکام علیه ایران و تنگه هرمز

سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در تلاش برای جبران رسانه ای برخی از شکست های نظامیان کشورش در تجاوز علیه ایران مدعی شد: تردد شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد!
کد خبر: ۱۳۹۴۷۰۸
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سنتکام

به گزارش تابناک، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز چهارشنبه در تلاش برای جبران رسانه ای برخی از شکست های نظامیان کشورش در تجاوز علیه ایران با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: تردد شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد؛ ایران کنترلی بر آن ندارد!

این مقام آمریکایی که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواهش را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: محاصره تنگه هرمز کامل و مؤثر است و ما تداوم جریان نفت و تردد شناورها را تضمین می‌کنیم.

این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: مسیر بیش از ۱۰۰ کشتی را که قصد داشتند محاصره تنگه هرمز را بشکنند، تغییر داده‌ایم. عبور بیش از ۹۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز را تسهیل کرده‌ایم. عملیات پاکسازی مین را در مسیرهای کشتیرانی به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی در تنگه هرمز به پایان رساندیم!

سنتکام افزود: وضعیت تنگه باب‌المندب را به‌دقت زیر نظر داریم. مشاوران میدانی داریم که با شرکای سعودی‌ مان تبادل اطلاعات می‌ کنند.

ادعاهای مضحک این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که به اذعان رسانه های جریان اصلی و حتی مقامات این کشور، قیمت حامل های انرژی در آمریکا از زمان تجاوز غیرقانونی واشنگتن و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است.

منبع: مهر

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آمریکا سنتکام ایران جنگ تنگه هرمز محاصره دریایی تردد کشتی ها
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