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هشدار سناتور آمریکایی درباره ورود به جنگ با یمن

کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، پس از سفر به قطر و عربستان سعودی، با انتقاد از نحوه مدیریت ترامپ در جنگ علیه ایران تاکید کرد، ورود واشنگتن به جنگ با یمن، شرایط منطقه را خطرناک‌تر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۴۸
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هشدار سناتور آمریکایی

به گزارش تابناک؛ به گزارش الجزیره، کریس مورفی، سناتور ایالت کنتیکت و از منتقدان برجسته جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با انتقاد از عملکرد دولت دونالد ترامپ در مدیریت جنگ، نسبت به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه هشدار داد.

مورفی در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: «آنچه در میدان دیدم، جنگی است که در حال خارج شدن از کنترل است.»

او با انتقاد شدید از عملکرد دولت آمریکا افزود: «این دولت در مدیریت جنگ کاملاً ناتوان است.» به گفته این سناتور آمریکایی، ورود واشنگتن به جنگی جدید با انصارالله یمن، در کنار درگیری با ایران، تنها به تشدید تنش‌ها و خطرناک‌تر شدن وضعیت منطقه منجر خواهد شد.

مورفی همچنین از خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و قطر انتقاد کرد و گفت اعضای کنگره آمریکا اجازه دسترسی به این پایگاه‌ها را نداشته‌اند.

این سناتور مدعی شد جلوگیری از بازدید نمایندگان کنگره با هدف پنهان کردن ابعاد خسارت‌های جنگ از افکار عمومی آمریکا صورت گرفته است. او گفت: «پوششی برای پنهان کردن هزینه‌های این جنگ و فاجعه‌ای که در منطقه به بار آورده، در جریان است.»

اظهارات مورفی در شرایطی مطرح می‌شود که احتمال گسترش درگیری‌ها به جبهه‌های دیگر منطقه، از جمله یمن، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا و تشدید بی‌ثباتی منطقه‌ای ایجاد کرده است.
مورفی روز جمعه نیز در ادامه انتقادات خود از نحوه مدیریت جنگ علیه ایران از سوی دولت دونالد ترامپ، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از ممانعت بی‌سابقه از ورود وی به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس خبر داده بود.

 مورفی با اشاره به سفر اخیر خود به منطقه نوشت که برای نخستین‌بار طی ۲۰ سال حضورش در کنگره، از ورود او به یک تأسیسات نظامی آمریکا و حتی دیدار با فرماندهان نظامی جلوگیری شده است. به گفته این سناتور آمریکایی، این اقدام به دستور پیت هگزث، وزیر دفاع آمریکا انجام شده و هدف آن، جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره هزینه‌های جنگ عنوان شده است.
منبع: فارس

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