En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هشدار سردار جوانی درباره وضعیت نه جنگ و نه صلح

معاون سیاسی سپاه با هشدار درباره تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح، این وضعیت را به زیان کشور دانست و گفت باید هرچه زودتر تکلیف جنگ روشن شود تا مردم به زندگی عادی بازگردند و مسیر پیشرفت کشور ادامه یابد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۸۵
| |
1165 بازدید
سردار جوانی

به گزارش تابناک؛ سردار یدالله جوانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به پیامد‌های تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح اظهار کرد: قطعاً این شرایط به نفع کشور ما نیست که در یک دوره طولانی در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم؛ ازاین‌رو، باید هرچه زودتر تکلیف جنگ مشخص شود و این وضعیت به پایان برسد تا مردم بتوانند زندگی عادی خود را از سر بگیرند و کشور نیز در حوزه‌های مختلف، مسیر طبیعی پیشرفت خود را دنبال کند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عین حال تأکید کرد که پیامد‌های این وضعیت صرفاً متوجه ایران نیست و دشمن نیز از تداوم آن متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های محاصره دریایی علیه ایران افزود: دشمن با اعمال محاصره دریایی، هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود؛ از سوی دیگر، انسداد تنگه هرمز فشار‌هایی را بر بازار‌های مالی و انرژی وارد کرده که آثار آن اکنون در اقتصاد آمریکا نیز نمایان شده است.

جوانی با بیان اینکه پیامد‌های اقتصادی جنگ بر افکار عمومی آمریکا تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: امروز افکار عمومی در آمریکا تحت تأثیر بحران‌ها و تورم ناشی از جنگ، با فشار‌های سنگینی مواجه است و همین مسئله موجب افزایش نارضایتی‌ها از جنگی شده که علیه ایران به راه انداخته‌اند.

وی با اشاره به فشار‌های داخلی بر دونالد ترامپ خاطرنشان کرد: ترامپ اکنون بیش از گذشته از پیامد‌های این جنگ در داخل آمریکا تحت فشار قرار دارد. بنابراین، نباید تصور کرد که وضعیت نه جنگ و نه صلح صرفاً برای ملت ایران هزینه‌زا است؛ بلکه آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز با پیامد‌های این شرایط روبه‌رو هستند و حتی در برخی حوزه‌ها، فشار ناشی از گرانی‌ها بر مردم این کشور‌ها بیشتر احساس می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: به همین دلیل، طرف مقابل نیز به دنبال پایان‌دادن به این وضعیت است؛ اما مسئله اینجاست که دشمن ما با وجود برخورداری از رویکرد استکباری، به‌راحتی حاضر به پذیرش شکست نیست و تلاش می‌کند با ادامه فشار‌ها و تحریم‌ها و احتمالاً انجام اقدامات و تحرکات نظامی جدید، شرایط جنگ را به سود خود تغییر دهد.

جوانی با تأکید بر آمادگی ایران برای پاسخ‌گویی به هرگونه اقدام نظامی جدید دشمن گفت: ما اطمینان داریم هر نوع اقدام نظامی جدید با پاسخ‌های قاطع و محکم‌تر ایران مواجه خواهد شد.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار جوانی نه جنگ نه صلح محاصره دریایی
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا باید به شریک دشمنانمان اعتماد کنیم؟
عوارض عبور نفتکش‌ها به تهران می‌رسد
خلیج فارس نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای است
پشت‌پرده شهادت رئیسی و امیرعبداللهیان
هشدار سناتور آمریکایی درباره ورود به جنگ با یمن
آیا جنگ سوم اتفاق خواهد افتاد؟!
فتنه جدید نفوذی‌ها برای نجات ترامپ!
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005rpp
tabnak.ir/005rpp