هشدار سردار جوانی درباره وضعیت نه جنگ و نه صلح

معاون سیاسی سپاه با هشدار درباره تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح، این وضعیت را به زیان کشور دانست و گفت باید هرچه زودتر تکلیف جنگ روشن شود تا مردم به زندگی عادی بازگردند و مسیر پیشرفت کشور ادامه یابد.

به گزارش تابناک؛ سردار یدالله جوانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به پیامد‌های تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح اظهار کرد: قطعاً این شرایط به نفع کشور ما نیست که در یک دوره طولانی در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم؛ ازاین‌رو، باید هرچه زودتر تکلیف جنگ مشخص شود و این وضعیت به پایان برسد تا مردم بتوانند زندگی عادی خود را از سر بگیرند و کشور نیز در حوزه‌های مختلف، مسیر طبیعی پیشرفت خود را دنبال کند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عین حال تأکید کرد که پیامد‌های این وضعیت صرفاً متوجه ایران نیست و دشمن نیز از تداوم آن متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های محاصره دریایی علیه ایران افزود: دشمن با اعمال محاصره دریایی، هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود؛ از سوی دیگر، انسداد تنگه هرمز فشار‌هایی را بر بازار‌های مالی و انرژی وارد کرده که آثار آن اکنون در اقتصاد آمریکا نیز نمایان شده است.

جوانی با بیان اینکه پیامد‌های اقتصادی جنگ بر افکار عمومی آمریکا تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: امروز افکار عمومی در آمریکا تحت تأثیر بحران‌ها و تورم ناشی از جنگ، با فشار‌های سنگینی مواجه است و همین مسئله موجب افزایش نارضایتی‌ها از جنگی شده که علیه ایران به راه انداخته‌اند.

وی با اشاره به فشار‌های داخلی بر دونالد ترامپ خاطرنشان کرد: ترامپ اکنون بیش از گذشته از پیامد‌های این جنگ در داخل آمریکا تحت فشار قرار دارد. بنابراین، نباید تصور کرد که وضعیت نه جنگ و نه صلح صرفاً برای ملت ایران هزینه‌زا است؛ بلکه آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز با پیامد‌های این شرایط روبه‌رو هستند و حتی در برخی حوزه‌ها، فشار ناشی از گرانی‌ها بر مردم این کشور‌ها بیشتر احساس می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: به همین دلیل، طرف مقابل نیز به دنبال پایان‌دادن به این وضعیت است؛ اما مسئله اینجاست که دشمن ما با وجود برخورداری از رویکرد استکباری، به‌راحتی حاضر به پذیرش شکست نیست و تلاش می‌کند با ادامه فشار‌ها و تحریم‌ها و احتمالاً انجام اقدامات و تحرکات نظامی جدید، شرایط جنگ را به سود خود تغییر دهد.

جوانی با تأکید بر آمادگی ایران برای پاسخ‌گویی به هرگونه اقدام نظامی جدید دشمن گفت: ما اطمینان داریم هر نوع اقدام نظامی جدید با پاسخ‌های قاطع و محکم‌تر ایران مواجه خواهد شد.

منبع: تسنیم