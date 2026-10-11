En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

افشای خسارت‌میلیاردی به پایگاه‌های آمریکا در قطروبحرین

کریس مورفی، سناتور آمریکایی، پس از آنکه با درخواستش برای بازدید از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه مخالفت شد، دست به افشاگری زد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۸۵
| |
1022 بازدید
سناتور آمریکایی

به گزار تابناک؛ کریس مورفی، پس از آنکه با درخواستش برای بازدید از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه مخالفت شد، دست به افشاگری زد. 

این سناتور آمریکایی، با صراحت تأکید کرد که خسارت‌های سنگین میلیارد دلاری به پایگاه‌های آمریکا در قطر و همچنین پایگاه این کشور در بحرین وارد شده است.

بیشتر بخوانید

 راهبردهای اشتباه ترامپ در حال قوی‌تر کردن ایران است 
 انتقاد کوبنده سناتور آمریکایی درباره ترامپ 

این سناتور با بیان اینکه واشنگتن در این جنگ عملاً در حال شکست خوردن است و این وضعیت یک «مایه ننگ ملی» محسوب می‌شود، افزود: کارزاری سازمان‌یافته برای پنهان‌کاری به راه افتاده تا مردم آمریکا از ابعاد واقعی و هزینه‌های گزاف این جنگ مطلع نشوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سناتور آمریکایی کریس مورفی جنگ پایگاه های آمریکا پایگاه های آمریکا در قطر پایگاه های آمریکا در بحرین واشنگتن خسارات سنگین آمریکا
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راهبردهای اشتباه ترامپ در حال قوی‌تر کردن ایران است
عربستان درباره ایران دچار وسواس است
سناتور مورفی: با ادامه جنگ، ایران قوی‌تر می‌شود
سناتور مورفی: جنگ با ایران از اول قابل پیروزی نبود
ترامپ کنترل جنگ علیه ایران را از دست داده است
سناتور مورفی: ترامپ هزاران نفر را کشته و همچنان خواهد کشت
سناتورآمریکا، تفاهم‌نامه را سند تسلیم برابر ایران خواند
مخالفت ۳۰ ژنرال آمریکایی با حمله زمینی به ایران
آغاز مذاکرات منطقه‌ای برای تخلیه پایگاه‌های آمریکا
انتقاد کوبنده سناتور آمریکایی درباره ترامپ
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rjN
tabnak.ir/005rjN