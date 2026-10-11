کریس مورفی، سناتور آمریکایی، پس از آنکه با درخواستش برای بازدید از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه مخالفت شد، دست به افشاگری زد.

به گزار تابناک؛ کریس مورفی، پس از آنکه با درخواستش برای بازدید از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه مخالفت شد، دست به افشاگری زد.

این سناتور آمریکایی، با صراحت تأکید کرد که خسارت‌های سنگین میلیارد دلاری به پایگاه‌های آمریکا در قطر و همچنین پایگاه این کشور در بحرین وارد شده است.

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این سناتور با بیان اینکه واشنگتن در این جنگ عملاً در حال شکست خوردن است و این وضعیت یک «مایه ننگ ملی» محسوب می‌شود، افزود: کارزاری سازمان‌یافته برای پنهان‌کاری به راه افتاده تا مردم آمریکا از ابعاد واقعی و هزینه‌های گزاف این جنگ مطلع نشوند.