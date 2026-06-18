سناتورآمریکا، تفاهمنامه را سند تسلیم برابر ایران خواند
این قانونگذار ارشد آمریکا علاوه بر انتشار پیام در ایکس (توئیتر سابق) درباره تفاهمنامه با ایران، در صحن سنا سخنرانی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده ایالت کنتیکت در سنای آمریکا در ایکس نوشت که «شکست مطلق (آمریکا در) این جنگ و سند تسلیمی که ترامپ به تازگی امضا کرد، کاملاً قابل پیشبینی بود.»سناتور ارشد دموکرات گفت: «امکان پیروزی در این جنگ وجود نداشت و به همین دلیل است که بسیاری از ما از همان ابتدا با آن مخالف بودیم.»
مورفی در صحن سنا ضمن محکوم کردن دولت دونالد ترامپ و تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران، مدعی شد: «همه اینها قابل پیشبینی بود. من به صحبتهای همکارانم تندروی خودم گوش داده بودم که میگفتند تنها راه توقف ایران در رسیدن به سلاحهای هستهای، نابودی موشکهایشان، توقف حمایت آنها از تروریسم این است که با ایران وارد جنگ شویم.»
قانونگذار کنگره، واقعیات جنگ تحمیلی علیه ایران را با ادعاهای ضد ایرانی مقامات آمریکایی ترکیب کرد: «ما برای صد روز به جنگ با ایران رفتیم اما به رغم آن، آنها هنوز برنامه هستهایشان را دارند، آنها هنوز موشکهایشان را دارند، هنوز پهپادهایشان را دارند، آنها هنوز هم دارند از تروریسم حمایت میکنند. (جنگ) کارساز نبود.»
سناتور ارشد آمریکایی افزود: «اغلب ما میدانستیم که قرار نیست (جنگ) کارساز باشد. اغلب ما گفتیم که اگر وارد جنگ با ایران شوید، در نهایت موقعیت ما بدتر از قبل خواهد شد و حالا ما در یک موقعیت فوقالعاده بدتری هستیم. کل این توافق (تفاهمنامه)، اساسا اینطور خلاصه میشود: پرداخت چندین میلیارد دلاری به ایران تا ایران تنگه هرمز را باز کند. عجب فاجعهای.»