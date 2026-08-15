سناتور مورفی: جنگ با ایران از اول قابل پیروزی نبود

به گزارش تابناک، سناتور دموکرات آمریکایی کریس مورفی امروز در پیامی در ایکس در واکنش به تحلیلی درباره افزایش عزم ایران برای مقاومت در برابر فشار آمریکا، نوشت «جنگ با ایران به قدری فاجعه‌بار بوده که نمی‌توان در توصیف میزان این فاجعه اغراق کرد. از همان ابتدا غیرقابل پیروزی بود. خودبزرگ‌بینی ترامپ به بزرگ‌ترین فاجعه سیاست خارجی (آمریکا) از زمان (جنگ) عراق منجر شده است».

این قانون‌گذار آمریکایی اخیراً هم ضمن اذعان به شکست واشنگتن در جنگ علیه ایران، تأکید کرد که باید به‌منظور جلوگیری از تضعیف بیشتر، «توافقی بد» برای آمریکا را پذیرفت.

مورفی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز استدلال کرد که هر روز که این جنگ ادامه پیدا کند، آمریکا ضعیف‌تر و ایران قوی‌تر می‌شود و مردم آمریکا با افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها بیشتر از پیش متضرر می‌شوند.