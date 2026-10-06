انتقاد کوبنده سناتور آمریکایی درباره ترامپ

به گزارش تابناک؛ «کریس مورفی» که در چارچوب سفر به کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه به سر می‌برد، در ویدیویی که در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرد، گفت: «امروز شخصا خسارات واردشده به سفارت آمریکا در ریاض را دیدم.»

وی افزود: «این شواهد بیشتر از آن است که نشان دهد تا چه میزان ترامپ برای این جنگ آمادگی نداشت و اینکه چگونه هزاران آمریکایی را در این منطقه بدون حفاظت رها کرد.»

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کریس مورفی نخستین عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا است که از زمان آغاز این جنگ متجاوزانه به منطقه خاورمیانه سفر می‌کند. این سناتور دموکرات همچنین سه هدف اصلی را برای ماموریت خود برشمرد که شامل بازدید مستقیم از خسارات وارده به تاسیسات آمریکا در منطقه، رایزنی با مقامات قطری و سعودی که نقش میانجی را در حل‌وفصل جنگ ایفا می‌کنند و ارزیابی تغییرات ضروری در سیاست خارجی بلندمدت آمریکا و راهبرد منطقه‌ای این کشور در خلیج فارس پس از این بحران می‌شود.

در پی تجاوزات غیرقانونی آمریکایی - صهیونی علیه ایران که از ۹ اسفند آغاز شد، نیروهای مسلح ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکایی و صهیونیستی در منطقه را هدف گرفتند و خسارات هنگفتی وارد آورده‌اند.

منبع: ایسنا