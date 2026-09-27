En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سناتور آمریکایی: ترامپ در جنگ با ایران گیر افتاده است

سناتور آمریکایی گفت: رئیس‌جمهور ایالات متحده بدون هدف راهبردی، بدون برنامه و بدون جدول زمانی خروج وارد جنگ علیه ایران شد و اکنون گیر افتاده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۷۷
| |
450 بازدید
مارک کلی سناتور آمریکایی

به گزارش تابناک، مارک کلی، سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت آریزونا شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «دیس ویک» از شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز با انتقاد از تیم مذاکره‌کننده آمریکایی گفت: داماد ترامپ (جارد کوشنر) سعی دارد با رفیق گلف و املاکی‌اش (استیو ویتکاف) در این مورد مذاکره کند. منظورم این است که آنها بهترین افراد در کشور ما برای انجام این کار نیستند. شما باید متخصصانی را پیدا کنید که ایرانی‌ها را درک کنند و بدانند چگونه با آنها مذاکره کنند.

سناتور مارک کلی ضمن اشاره به شکست و تلفات سنگین آمریکا در جنگ علیه ایران تاکید کرد: فکر می‌کنم کاری که رئیس‌جمهور ترامپ دوست دارد انجام دهد این است که به جایی که قبل از شروع این کار بود، برگردد. ایرانی‌ها به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده‌اند. تنگه هرمز باز بود و ما بیش از ۲۰ کشته و ۸۰۰ زخمی نداشتیم. این ماجرا یک فاجعه و اشتباه بوده و به دلیل رهبری ناموفق دونالد ترامپ رخ داده است.

این عضو کنگره آمریکا در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه همه یا بیشتر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه دیگر قابل استفاده نیستند، گفت: چندین پایگاه ما مورد حمله قرار گرفته‌اند. خسارت قابل‌توجهی وارد شده است. با احتساب خسارت به تجهیزات نظامی ما و مهمات مصرف شده و هزینه‌های اضافی این جنگ، ما در مورد ده‌ها میلیارد دلار صحبت می‌کنیم.

پنتاگون ماه‌ها ادعا می‌کرد که پاسخ دفاعی ایران در برابر تجاوزات آمریکا «تاثیر قابل‌توجهی نداشته»، اما هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا چندی پیش اذعان کرد که «ایران، پایگاه آمریکا در بحرین را به جهنم تبدیل کردند».

تحقیقات روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این نشان داده بود که بازسازی ستاد، پادگان‌ها و برج‌های ارتباطی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در پایگاه هوایی بحرین ممکن است بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا مارک کلی سناتور آمریکایی ایران جنگ ترامپ
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سناتور مورفی: با ادامه جنگ، ایران قوی‌تر می‌شود
راهبردهای اشتباه ترامپ در حال قوی‌تر کردن ایران است
سناتور آمریکایی: ترامپ نمی‌داند چه کار می‌کند
سناتور مورفی: جنگ با ایران از اول قابل پیروزی نبود
سندرز: هم‌اکنون باید به جنگ علیه ایران پایان دهیم
سناتور آمریکایی: باید به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهیم
سناتور مورفی: ترامپ هزاران نفر را کشته و همچنان خواهد کشت
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
نخستین مدال آسیایی تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران
بهترین گیاهان تصفیه کننده هوا برای خانه
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rEb
tabnak.ir/005rEb