سناتور آمریکایی: ترامپ در جنگ با ایران گیر افتاده است
به گزارش تابناک، مارک کلی، سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت آریزونا شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «دیس ویک» از شبکه خبری ایبیسی نیوز با انتقاد از تیم مذاکرهکننده آمریکایی گفت: داماد ترامپ (جارد کوشنر) سعی دارد با رفیق گلف و املاکیاش (استیو ویتکاف) در این مورد مذاکره کند. منظورم این است که آنها بهترین افراد در کشور ما برای انجام این کار نیستند. شما باید متخصصانی را پیدا کنید که ایرانیها را درک کنند و بدانند چگونه با آنها مذاکره کنند.
سناتور مارک کلی ضمن اشاره به شکست و تلفات سنگین آمریکا در جنگ علیه ایران تاکید کرد: فکر میکنم کاری که رئیسجمهور ترامپ دوست دارد انجام دهد این است که به جایی که قبل از شروع این کار بود، برگردد. ایرانیها به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نبودهاند. تنگه هرمز باز بود و ما بیش از ۲۰ کشته و ۸۰۰ زخمی نداشتیم. این ماجرا یک فاجعه و اشتباه بوده و به دلیل رهبری ناموفق دونالد ترامپ رخ داده است.
این عضو کنگره آمریکا در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه همه یا بیشتر پایگاههای ایالات متحده در منطقه دیگر قابل استفاده نیستند، گفت: چندین پایگاه ما مورد حمله قرار گرفتهاند. خسارت قابلتوجهی وارد شده است. با احتساب خسارت به تجهیزات نظامی ما و مهمات مصرف شده و هزینههای اضافی این جنگ، ما در مورد دهها میلیارد دلار صحبت میکنیم.
پنتاگون ماهها ادعا میکرد که پاسخ دفاعی ایران در برابر تجاوزات آمریکا «تاثیر قابلتوجهی نداشته»، اما هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا چندی پیش اذعان کرد که «ایران، پایگاه آمریکا در بحرین را به جهنم تبدیل کردند».
تحقیقات روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این نشان داده بود که بازسازی ستاد، پادگانها و برجهای ارتباطی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در پایگاه هوایی بحرین ممکن است بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
منبع: ایسنا