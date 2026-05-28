ترامپ کنترل جنگ علیه ایران را از دست داده است

سناتور آمریکایی: تهدید عمان نشانه خروج جنگ از کنترل ترامپ است.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۵۴
1269 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالات متحده از کنتیکت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تهدید اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه عمان را نشانه دیگری از خارج شدن کنترل جنگ علیه ایران از دستان ترامپ دانست.

مورفی در این پیام نوشت: «تهدید به "منفجر کردن" عمان، متحد آمریکا و میانجی کلیدی در مذاکرات با ایران، تنها یکی دیگر از نشانه‌های روشنی است که نشان می‌دهد این جنگ از کنترل خارج شده است.»

وی در اشاره به ترامپ و کابینه او افزود: «آن‌ها در وضعیت وحشت‌زدگی و سراسیمگی مداوم به سر می‌برند و اشتباه پشت اشتباه مرتکب می‌شوند.»

سناتور آمریکایی کریس مورفی مذاکرات جنگ عمان ترامپ
