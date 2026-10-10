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۴۷۰ کارتن تخم‌مرغ در مرز میلک توقیف شد

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط ۴۷۰ کارتن تخم‌مرغ که به‌صورت غیرقانونی در محوطه بازارچه مرزی میلک منتقل و میان کالا‌های صادراتی جاسازی شده بود، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۱۶
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تخم‌مرغ

به گزارش تابناک؛ غلامرضا بلوطی میرزا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان نظارت و بازرسی کارکنان گمرک بازارچه مرزی میلک، ۴۷۰ کارتن تخم‌مرغ که صاحبان آن قصد خروج غیرقانونی آن را از کشور داشتند، شناسایی و ضبط شد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود: این محموله به‌صورت شبانه و از طریق دیوار بازارچه به داخل محوطه منتقل شده و در میان کالاهای صادراتی جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران گمرک کشف شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر مبادی خروجی کالا، بر برخورد با تخلفات و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا از مرزهای استان تأکید کرد. 
منبع: مهر

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تخم مرغ قاچاق خروج غیرقانونی کالاهای صادراتی بازارچه مرزی
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