ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط ۴۷۰ کارتن تخم‌مرغ که به‌صورت غیرقانونی در محوطه بازارچه مرزی میلک منتقل و میان کالا‌های صادراتی جاسازی شده بود، خبر داد.

به گزارش تابناک؛ غلامرضا بلوطی میرزا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان نظارت و بازرسی کارکنان گمرک بازارچه مرزی میلک، ۴۷۰ کارتن تخم‌مرغ که صاحبان آن قصد خروج غیرقانونی آن را از کشور داشتند، شناسایی و ضبط شد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود: این محموله به‌صورت شبانه و از طریق دیوار بازارچه به داخل محوطه منتقل شده و در میان کالاهای صادراتی جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران گمرک کشف شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر مبادی خروجی کالا، بر برخورد با تخلفات و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا از مرزهای استان تأکید کرد.

منبع: مهر