هشدار به زائران اربعین درباره برخی داروها

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به این که بیش از ۹۳ درصد کشفیات مواد مخدر کشور توسط انتظامی بود، از کشف ۱۰۳ تن مواد مخدر، انهدام ۳۸۸ باند و رشد ۱۵ درصدی کشفیات خبر داد.

سردار ایرج کاکاوند امروز در یک نشست خبری به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی در خصوص اقدامات و عملکرد این حوزه، گفت: سال ۱۴۰۴ را در حالی پشت سر گذاشتیم که همکاران ما سه جنگ تحمیلی را در میدان مدیریت کردند و با وجود این شرایط، در حوزه تخصصی مبارزه با مواد مخدر شاهد افزایش ۳ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در کشور بودیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: بیش از ۹۳ درصد کشفیات مواد مخدر کشور توسط پلیس انجام شده که در یک دهه اخیر اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و سپس وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، مأموران پلیس با گسترش اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموریت‌های خود را از مرز تا مرکز کشور به‌صورت ویژه دنبال کردند که نتیجه آن کشف و ضبط بیش از ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری بود؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

سردار کاکاوند تصریح کرد: از مجموع مواد مخدر کشف‌شده، بیش از ۱۰ تن مربوط به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۸۸ باند فعال قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده‌اند، گفت: ۸ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که به‌صورت مسلحانه در مناطق کویری اقدام به جابه‌جایی مواد مخدر می‌کردند، در درگیری با مأموران پلیس به هلاکت رسیدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها بیش از ۲۳۰ قبضه انواع سلاح کشف و ضبط و همچنین حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودروی مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

وی با اشاره به ضربه اقتصادی وارد شده به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر گفت: در مجموع، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سرمایه و بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر ضربه وارد شده است.

سردار کاکاوند با اشاره به اقدامات پلیس در فضای مجازی بیان کرد: در مجموع سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ هزار صفحه و کاربر فعال در حوزه جرائم مرتبط با مواد مخدر رصد و پایش شد که در نتیجه آن بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط و ۴۱ باند فعال در فضای مجازی شناسایی و متلاشی شدند.

وی با اشاره به مأموریت پلیس در ایام اربعین حسینی افزود: پلیس هر ساله در کنار سایر دستگاه‌ها در مرزهای منتهی به عراق مستقر می‌شود و مأموریت‌های خود را برای تأمین امنیت زائران دنبال می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با توصیه و هشدار به زائران اربعین عنوان کرد: حساسیت مسئولان عراقی نسبت به مواد مخدر افزایش یافته و برای این جرائم مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین برخی داروها و قرص‌هایی که در ایران مجاز هستند، در کشور عراق ممنوع بوده و در صورت کشف، برای فرد پرونده قضایی تشکیل و فرد به مراجع قضایی عراق تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: اگرچه موارد این‌چنینی فراوان نیست، اما حتی گرفتار شدن یک زائر به دلیل همراه داشتن یک قرص نیز برای پلیس نگران‌کننده است. از این رو اقدامات گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به زائران انجام شده است.

کاکاوند خاطرنشان کرد: در همین راستا، ۴۸۰۰ پیام آموزشی تولید و منتشر شده و پلیس از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی برای افزایش آگاهی زائران و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در سفر اربعین استفاده کرده است.

