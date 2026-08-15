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شوک دوباره قیمتی به سفره مردم!

در حالی‌که مردم قیمت پایین تخم مرغ را در فصل گرم سال انتظار دارند اما قیمت نسبت به دو هفته پیش شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان بالا رفته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۷
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4339 بازدید
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قیمت تخم مرغ

« هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر ۵۹۰ هزار تومان و روی وانتی‌های کنار خیابان ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند»، گزارش میدانی نشان می‌ دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت تخم مرغ دو هفته پیش تا ۴۵۰ هزار تومان در هر شانه هم پایین آمده بود، فصل گرم تقاضا برای تخم مرغ کمتر می‌شود و مردم انتظار قیمت‌های پایین را دارند.

نهاده، کارگر، بیمه،‌ مالیات هزینه‌هایی است که به گفته تولید کنندگان افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن می‌گوید هزینه تولید تخم مرغ بالاست و مرغدار ۴۰ هزار تومان کمتر از نرخ تمام شده می‌فروشد، به گفته او نرخ واقعی تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۹۰ هزار تومان در هر کیلو، ۵۸۰ هزار تومان، در هر شانه است.

کاشانی می‌گوید: ۸ ماه است تنظیم بازار تخم مرغ از اتحادیه به وزارت جهاد برگشته است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
21
پاسخ
تولیو کننده فقط میناله پس چجوریه مرغدارها اینقدر پولدار هستند؟؟؟ مرغدار تا زمانی که مرغش تخم میزاره سودش را میبره کود مرغ فروش خوبی هم دارد در زمان پایان دوره خود مرغ را هم میفروشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
22
پاسخ
همه چیز به روی مردم بستید
تخم مرغم از سبد غذاییمن حذف شده مسولان خوابند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
12
پاسخ
اگر مدیران و مسیولان صلاح دانستند یک رژیم غذایی برای مردم با توجه به سطح درامدی اعلام کنند شاید خجالت کشیدند
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