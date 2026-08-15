شوک دوباره قیمتی به سفره مردم!

در حالی‌که مردم قیمت پایین تخم مرغ را در فصل گرم سال انتظار دارند اما قیمت نسبت به دو هفته پیش شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان بالا رفته است.

« هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر ۵۹۰ هزار تومان و روی وانتی‌های کنار خیابان ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند»، گزارش میدانی نشان می‌ دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت تخم مرغ دو هفته پیش تا ۴۵۰ هزار تومان در هر شانه هم پایین آمده بود، فصل گرم تقاضا برای تخم مرغ کمتر می‌شود و مردم انتظار قیمت‌های پایین را دارند.

نهاده، کارگر، بیمه،‌ مالیات هزینه‌هایی است که به گفته تولید کنندگان افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن می‌گوید هزینه تولید تخم مرغ بالاست و مرغدار ۴۰ هزار تومان کمتر از نرخ تمام شده می‌فروشد، به گفته او نرخ واقعی تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۹۰ هزار تومان در هر کیلو، ۵۸۰ هزار تومان، در هر شانه است.

کاشانی می‌گوید: ۸ ماه است تنظیم بازار تخم مرغ از اتحادیه به وزارت جهاد برگشته است.