عرضه برنج آمریکایی قاچاق در بازار + عکس
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در روزهای اخیر انتشار اخباری درباره ورود برنج آمریکایی به ایران و قیمتگذاری این محصول، توجه بازار برنج را به خود جلب کرده است؛ با این حال، بررسیهای انجامشده از سوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نشان میدهد که تاکنون اثری از عرضه این برنج در بازار تهران مشاهده نشده است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره اخبار منتشرشده پیرامون ورود برنج آمریکایی به کشور اظهار داشت: موضوع ورود این محصول طی روزهای اخیر مورد پیگیری قرار گرفته است، اما تاکنون برنج آمریکایی در بازار تهران مشاهده نشده است.
ورود قاچاقی برنجهای آمریکایی از عراق!
وی افزود: بر اساس بررسیها و اطلاعات دریافتشده از فعالان بازار، برنجهای موسوم به آمریکایی بهصورت قاچاق و از مسیر عراق وارد کشور میشوند، با این حال، احتمال دارد این کالا در برخی مناطق مرزی وجود داشته باشد، اما تاکنون اثری از عرضه آن در بازار تهران مشاهده نشده است.
برنج آمریکایی در سه مدل؛ قیمت از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان
کنگری درباره قیمت برنجهای موسوم به آمریکایی نیز گفت: بر اساس اطلاعاتی که از فعالان بازار دریافت کردهایم، این برنجها در سه مدل عرضه میشوند و قیمتهای اعلامشده برای آنها از حدود کیلویی ۱۲۰ هزار تومان آغاز میشود و تا ۲۴۰ هزار تومان نیز میرسد.
این بازه قیمتی در شرایطی مطرح شده است که هنوز عرضه گسترده و رسمی این محصول در بازار تهران تأیید نشده است و اطلاعات موجود درباره قیمت آن نیز بر مبنای گزارش فعالان بازار است.
از سوی دیگر، اشاره رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به ورود احتمالی این برنج از مسیر قاچاق، نشان میدهد که در صورت وجود چنین محصولی در بازار، نباید قیمتهای اعلامشده را با قیمت یک کالای وارداتی رسمی و عرضهشده در شبکه توزیع کشور یکسان دانست.
برنج آمریکایی در بازار تهران دیده نشده است؟
بنابر این گزارش با وجود اینکه با گشتی کوتاه در سایتهای داخلی میتوان آگهیهای فروش برنج آمریکایی را بهراحتی مشاهده کرد، اما بر اساس اظهارات کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران این برنجها در تهران مشاهده نشده است!
وی گفته است: در زمان حاضر نمیتوان از حضور برنج آمریکایی بهمعنای عرضه عمومی و قابل مشاهده آن در بازار تهران سخن گفت. احتمال وجود این محصول در مناطق مرزی مطرح شده، اما درباره حجم ورود، میزان موجودی و گستره توزیع آن اطلاعات دقیقی ارائه نشده است.
بنابر این گزارش تا زمانی که عرضه این محصول در بازارهای اصلی کشور رسماً تأیید نشود، نمیتوان از شکلگیری یک بازار گسترده برای برنج آمریکایی سخن گفت.
بر همین اساس، آنچه در زمان حاضر درباره برنج آمریکایی قابل استناد است، تأییدنشدن عرضه آن در بازار تهران، احتمال ورود قاچاق از مسیر عراق و اعلام بازه قیمتی ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان از سوی فعالان بازار است؛ موضوعی که برای مشخص شدن ابعاد آن، نیازمند بررسی بیشتر است.