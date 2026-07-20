با اینکه وزارت جهاد از تأمین کامل نهاده‌ها و خوراک دام و طیور می‌گوید، اما قیمت تخم‌مرغ در بازار همچنان افزایشی است.

«قیمت تخم‌مرغ در بازار تهران به شانه‌ای ۴۸۰ هزار تومان رسید» که نسبت به یکی دو هفته گذشته حدود ۸۰ هزار تومان در هر شانه افزایش داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیش از این، تولیدکنندگان کمبود و گرانی خوراک را عامل افزایش هزینه و گرانی تخم‌مرغ می‌گفتند. این در حالی است که مدتی است وزارت جهاد از افزایش واردات و ترخیص خبر می‌دهد.

محمدرضا طلایی، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌بینی کرده بود که ترخیص خوراک دام و طیور از گمرک آن‌قدر زیاد است که علاوه بر تأمین، در روزهای آتی قیمت کاهشی می‌شود.

در یک فروشگاه بزرگ منطقه ۱۹ تهران، یک خانم میانسال در حال خرید تخم‌مرغ می‌گوید: «قیمت‌ها پرنوسان است، هفته پیش شانه‌ای ۴۲۰ هزار تومان خریده بودم. به علاوه شانه‌ها با وزن ۲ کیلوگرم قیمت‌گذاری می‌شوند، در حالی که این‌ها آن‌قدر ریزند که معلوم است وزن کمتری دارند.»وزارت جهاد طبق قانون مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.