مدیران پاکدست مامور ساماندهی بنزین شوند
اکنون موضوع کمبود و گرانی سوخت در میان آمده و مردم سخت نگران و مضطرب شده اند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۵۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ دولت در محاصره و تحریم با کمبود شدید روبروست و منابع ارزی و ریالی نیز تکافو نمی کند. مردم و جامعه نیز توانایی برخورد با یک شوک تورمی و بلکه انفجار قیمتها را ندارند. پس چاره و تدبیر چیست؟
این بن بست را فعلا میباید با مبارزه سرسختانه و بی رأفت با قاچاقچیان سوخت و کشف و افشای انبارها و انشعابهای نهفته و پنهان، کار را اندکی سامان داد و مشکل بنزین و گازوئیل را در تأخیر آورد. اما در هرصورت تله سوخت پیش روی نظام، دولت و ملت است و بهترین چاره آن است که هیئتی از خردمندان و تدبیرگران و افراد مجرب و مدیران پاکدست و میهن دوست در عرصه نفت و سوخت و اقتصاد و بازرگانی بنشینند و طرحی عقلایی با در نظر گرفتن تمام جوانب ارائه دهند. البته بسیار پیچ خطرناکی است ولی چاره نداریم و باید از آن عبور کنیم.
گزارش خطا
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دولت اول دو غول بنزین خور ایران خودرو و سایپا را تعطیل کند ماشین کم مصرف دست ملت برسد .بعدش سراغ قیمت بنزین برود.
چرا پالایشگاههای کوچک خصوصی را که همگی نیمه تعطیل شدند را خوراک نفتخام و میعانات نمی دهید تا در مدار تولید قرار بگیرند تا جبران کسری بنزین شود و واردات از خارج کاهش یابد؟!!