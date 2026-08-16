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مدیران پاکدست مامور ساماندهی بنزین شوند

اکنون موضوع کمبود و گرانی سوخت در میان آمده و مردم سخت نگران و مضطرب شده اند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۵۷
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1455 بازدید
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۴
قیمت بنزین

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ دولت در محاصره و تحریم با کمبود شدید روبروست و منابع ارزی و ریالی نیز تکافو نمی کند. مردم و جامعه نیز توانایی برخورد با یک شوک تورمی و بلکه انفجار قیمتها را ندارند. پس چاره و تدبیر چیست؟ 

این بن بست را فعلا می‌باید با مبارزه سرسختانه و بی رأفت با قاچاقچیان سوخت و کشف و افشای انبارها و انشعابهای نهفته و پنهان، کار را اندکی سامان داد و مشکل بنزین و گازوئیل را در تأخیر آورد. اما در هرصورت تله سوخت پیش روی نظام، دولت و ملت است و بهترین چاره آن است که هیئتی از خردمندان و تدبیرگران و افراد مجرب و مدیران پاکدست و میهن دوست در عرصه نفت و سوخت و اقتصاد و بازرگانی بنشینند و طرحی عقلایی با در نظر گرفتن تمام جوانب ارائه دهند. البته بسیار پیچ خطرناکی است ولی چاره نداریم و باید از آن عبور کنیم.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
7
پاسخ
مدیران پاکدست...!!!
اصطلاح قشنگی بود...
ناشناس
|
Malaysia
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
4
پاسخ
دولت اول دو غول بنزین خور ایران خودرو و سایپا را تعطیل کند ماشین کم مصرف دست ملت برسد .بعدش سراغ قیمت بنزین برود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
چرا پالایشگاههای کوچک خصوصی را که همگی نیمه تعطیل شدند را خوراک نفتخام و میعانات نمی دهید تا در مدار تولید قرار بگیرند تا جبران کسری بنزین شود و واردات از خارج کاهش یابد؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
مدیران پاک دست فعلا همگی کارشناس هستند. اگر قرار بود مدیران پاک دست مورد استفاده قرار بگیرند تا الان مملکت گل و بلبل بود
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