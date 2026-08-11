مصرف چند تخم مرغ در روز مجاز است؟

تخم‌مرغ یکی از مغذی‌ترین و در دسترس‌ترین منابع پروتئین است، اما همیشه این سؤال مطرح بوده که روزانه چند عدد تخم‌مرغ می‌توان خورد؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند مصرف حدود یک تخم‌مرغ در روز برای بیشتر بزرگسالان سالم می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشد.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز، باز هم داستان‌ تخم‌مرغ؛ باز هم این سوال که چند تخم‌مرغ در روز یا هفته می‌توان خورد؟ درباره فواید تخم‌مرغ خوراک محبوب بدنسازها می‌نویسیم اما آنها را فاکتور می‌گیریم چون ‌این دوستان حد و مرزی برای خوردن آن در نظر نمی‌گیرند. برخی‌ها صبح‌ها لاکچری‌بازی درمی‌آورد و چند تخم‌مرغ آب‌پز به بدن می‌زنند اما مطمئنم نمی‌دانند برای بهره‌مندی از حداکثر فواید تخم‌مرغ، چند بار در روز یا هفته مجاز است ‌آن را مصرف کند؟

تخم‌مرغ منبع اقتصادی و متنوعی از پروتئین، کولین، ویتامین D و سایر مواد مغذی است که از سلامت عضلات و مغز پشتیبانی می‌کنند. در حالی که نگرانی‌ها در مورد کلسترول غذایی باعث شده ‌برخی افراد در مورد خوردن منظم تخم‌مرغ تردید کنند، تحقیقات نشان می‌دهد که یک تخم‌مرغ در روز می‌تواند بخش مناسبی از یک رژیم غذایی سالم برای قلب در اکثر بزرگسالان باشد.

طبق گفته مجله سلامت، تحقیقات قبلی نشان داده ‌مصرف منظم تخم‌مرغ، به ویژه زرده آن، با سطح کلسترول بالاتر و افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی مرتبط است. ‌محدود کردن خود به یک تخم‌مرغ در روز به دلیل ارتباط بین مصرف بالای کلسترول غذایی و بیماری قلبی توصیه می‌شود.‌ کلسترول غذایی با کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی در صورت مصرف کمتر از ۲۵۰‌میلی‌گرم در روز مرتبط است. ‌مصرف منظم چندین تخم‌مرغ در روز یا تخم‌مرغ با سایر غذاهای غنی از کلسترول، می‌تواند بر سلامت قلب تأثیر منفی بگذارد.

فواید تخم‌مرغ برای سلامتی

تخم‌مرغ سرشار از مواد مغذی ضروری است که از سلامت کلی پشتیبانی می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف منظم تخم‌مرغ ممکن است با موارد زیر مرتبط باشد:

کاهش خطر سکته مغزی

یک تجزیه و تحلیل نشان داد که خوردن یک تخم‌مرغ در روز ممکن است با کاهش ۱۲درصدی خطر سکته مغزی همراه باشد. این مزیت کاهش سکته مغزی تخم‌مرغ ممکن است به دلیل محتوای تغذیه‌ای آن، به ویژه محتوای آنتی‌اکسیدان و پروتئین آن باشد.

افزایش سنتز پروتئین عضلات

تخم‌مرغ منبع عالی پروتئین است و در هر تخم‌مرغ پخته شده ۶.۵ گرم پروتئین وجود دارد. ‌تخم‌مرغ حاوی لوسین، یک اسید آمینه مفید برای سنتز پروتئین عضلات‌ است. توصیه می‌شود روزانه بین ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی‌گرم لوسین برای سنتز بهینه پروتئین عضلات مصرف شود و یک تخم‌مرغ تقریبا ۵۰۰ میلی‌گرم لوسین فراهم می‌کند.

بهبود حافظه و کاهش خطر زوال شناختی

یک تجزیه و تحلیل دیگر نشان داد که با مصرف روزانه یک تخم‌مرغ، خطر زوال شناختی کاهش می‌یابد. مطالعه دیگری نشان داد که مصرف منظم تخم‌مرغ با بهبود حافظه و یادآوری کلمات و کاهش خطر ابتلا به اختلال شناختی یا زوال عقل مرتبط است. ‌

افزایش سیری

مصرف منظم تخم‌مرغ باعث افزایش سیری می‌شود و ممکن است مصرف انرژی در وعده‌های غذایی بعدی را کاهش دهد، به خصوص هنگامی که تخم‌مرغ به جای غذاهای غنی از کربوهیدرات مصرف شود.